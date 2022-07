Ce que le #NippleGate de Janet Jackson raconte du racisme et du sexisme aux États-Unis

Son téton n’est apparu par erreur qu’une fraction de seconde à l’antenne de la mi-temps du Superbowl de 2004, et cela a suffi à ruiner sa carrière. Le New York Times dissèque le comment du pourquoi dans un documentaire maintenant disponible gratuitement en français sur Arte.

Son téton aurait traumatisé l’Amérique puritaine. À la mi-temps du Superbowl de 2004, Janet Jackson, alors au sommet de sa gloire, voit sa carrière voler en éclat, au moment où Justin Timberlake lui arrache le vêtement qui cachait son sein. Mais comment un tel incident a pu se produire lors d’un événement aussi planifié, chorégraphié, et surcontrôlé ?

C’est ce qu’a disséqué le New York Times dans Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson, documentaire aujourd’hui disponible gratuitement en français sur le site d’Arte.

Un seul téton apparaît et toute la carrière de Janet Jackson est ruinée

Co-produit avec la boîte de production Left/Right et la chaîne de télé FX (soit la même équipe à l’origine du docu de février 2021, Framing Britney Spears), Janet Jackson : avant et après le scandale du Nipplegate dure 1 heure pour prendre le temps de raconter le contexte socio-culturel des États-Unis en 2004, et l’état de la carrière de Janet Jackson juste avant les faits, durant la première demi-heure. Ce, afin de mieux décrypter durant la deuxième partie les conséquences de ce bout de téton qui a tant choqué cette puritaine société.

Janet Jackson : avant et après le scandale du Nipplegate interroge plusieurs personnes impliquées dans l’affaire, côté production, stylisme, chorégraphie, chaînes de télévision et autorités médiatiques. Mais aussi des journalistes qui reviennent sur la réception de l’événement dans les médias et du côté du grand public, à l’époque, ainsi que sur leur vision contemporaine de cet événement ayant fait date. Jenna Wortham, journaliste culture au New York Times, résume notamment :

« Notre culture ne sait pas quoi faire des femmes indépendantes, et encore moins des femmes noires et indépendantes. Ne parlons même pas d’une femme noire indépendante, qui gagne de l’argent, qui sait qui elle est, et qui est de toute évidence totalement libérée sexuellement. S’il y a une occasion de la punir pour cela, on ne va pas la rater. »

Le blanc-seing de Justin Timberlake

À travers ce documentaire, il est assez vertigineux de se rendre compte de l’injustice du traitement raciste et misogyne subi par Janet Jackson de la part de tout un système médiatique, mais aussi culturel et politique. Un système social prompt à la blâmer elle seule contre quelque chose que lui a fait subir Justin Timberlake, et que la société étatsunienne préfère considérer comme innocent par défaut et a même eu l’audace de récompenser dans la foulée.

Concentrée de misogynoir, cette affaire de vindicte populaire, médiatique et politique éclaire donc bien des zones d’ombre, y compris l’impunité dont a joui Justin Timberlake, qui a basé une grande partie de sa carrière sur le dos des femmes, de Janet Jackson à Britney Spears. Mais Justin Timberlake n’est qu’un symptôme d’un système patriarcal qui piège les femmes dans des doubles injonctions contradictoires. Qui veut jouir des seins d’une femme tout en la punissant si on les voit.

Crédit photo de Une : Capture d’écran du documentaire sur Arte.Tv