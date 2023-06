Océan documente comment faire famille autrement, en dehors du schéma cishétéro

Après avoir documenté sa transition dans une première saison, puis les transidentités, la non-binarité et l’intersexuation dans une deuxième saison, le comédien, réalisateur, et humoriste Océan Michel revient dans une troisième saison co-écrite avec sa meilleure amie Sophie-Marie Larrouy qui explore les différentes façons de faire famille et les parentalités queer.

Océan nous replonge dans son univers pour une troisième saison. Il documentait dans la première de sa série éponyme sortie en 2019 le début de sa propre transition (l’épisode 1 s’intitulait ainsi « Vers l’Océan », le 2 « Hormone mâle », le 3 « Coming out », etc). En 2021 sortait la deuxième saison « En infiltré·e·s » où le comédien, réalisateur, et humoriste présentait le quotidien d’une trentaine de personnes trans, non-binaires et intersexes, commençant à mêler aux témoignages des morceaux de fiction au service de la compréhension du réel. Voilà qu’Océan Michel (auteur notamment du spectacle La lesbienne invisible) poursuit son mélange des genres à travers une troisième saison aussi informative que divertissante, disponible depuis le 31 mai 2023 sur France TV Slash.

Que raconte la saison 3 d’Océan, « Faire famille » ?

Intitulée « Océan, faire famille », cette nouvelle salve de 5 épisodes de 20 minutes chacun prend comme point de départ l’amitié réelle qui unit le réalisateur et Sophie-Marie Larrouy (surnommée SML), comédienne, humoriste, journaliste, scénariste et écrivaine, qui a co-écrit cette saison 3. Ces deux meilleurs amis fusionnels et voisins de palier évoquent leur désir d’enfant, et commencent à interroger leur entourage sur leur définition de la famille. De rencontres en rencontres, avec des parents, des enfants issus de PMA ou non, de médecins en France et en Belgique, on découvre justement une multitude de façons de faire famille, de s’aimer, avec ou sans enfants dans l’équation, et qu’il existe justement différents moyens d’y parvenir.

Alors qu’elle est célibataire et vient d’avoir 38 ans, SML déconstruit peu à peu l’idée que l’accès à la maternité se fait forcément avec un amoureux qui serait le père de leur enfant, et envisage donc de faire un enfant avec son meilleur ami de 46 ans, Océan, en passant par une procréation médicalement assistée (épisode 1 : « Tic Tac »). Étudiant les modalités d’accès à la PMA en France et à l’étranger, le binôme s’interroge aussi sur les dons de sperme en passant par une banque ou des potes, etc (épisode 2 : « Sans père et sans reproche »). Ils rencontrent ensuite des enfants nés par PMA qui ont assez grandi pour pouvoir témoigner de leur épanouissement de façon éclairée, n’en déplaise à la Manif pour Tous (épisode 3 : « Les grands enfants »). Et puis d’ailleurs, la personne qui porte l’enfant doit-elle forcément en être lae parent ? Peut-on porter un projet de parentalité à 3 ou plus ? Et si c’était Océan qui portait l’enfant ? (épisode 4 : « Le renversement »). Le dernier épisode montre finalement leur façon de trouver leur équilibre familial en dehors du cadre cishétéro patriarcal (épisode 5 : « Constellation »).

Les parentalités queer peuvent en apprendre à tout le monde

Si certaines des interactions des deux protagonistes sont mises en scène et fictionnalisées, c’est pour mieux préparer le terrain et la compréhension des interviews réelles de leurs intervenant·es. En résulte donc un documentaire vraiment pédagogique, parfois hilarant, et toujours émouvant. De quoi intéresser tout le monde, qu’on soit déjà parent, une femme cishétéro en réflexion pour une PMA en solo ou une personne queer. Car il est toujours intéressant de se plonger dans les différentes manières de faire famille, et que les parentalités queer ont énormément à nous apprendre.

Regarder gratuitement la saison 3 d’Océan, « Faire famille »

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.