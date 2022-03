Avoir des rôles de femme sexy quand on a plus de 40 ans ? Camille Cottin trouve ça important

L’actrice française révélée mondialement par la série Dix pour Cent enchaîne les tournages en France et à l’international. Dans une entrevue pour The Guardian, elle s’est livrée sur son rapport à la sexualité de ses personnages, et sur l’invisibilisation des femmes de plus de 40 ans.

Si la France entière a découvert son visage il y a près de 10 ans dans la série Canal+ Connasse, il a fallu au monde entier quelques années supplémentaires pour donner à Camille Cottin l’espace filmique qu’elle méritait.

Révélée au monde par la série Dix pour Cent, qui a connu un gros succès à l’international, l’actrice est désormais la star française qui monte à Hollywood.

Ce qui n’est pas anodin pour une femme de 43 ans.

Camille Cottin se livre au Guardian sur la sexualité de ses personnages

Image tirée de la série Killing Eve

Elle en a fait du chemin depuis les quelques minutes de pastille qu’elle menait déjà brillamment sur Canal+, Camille Cottin.

À l’époque, on la savait drôle, mais pas encore autoritaire, sexy, maladroite, puissante, charmeuse, et tous les adjectifs que l’on peut lui attribuer maintenant qu’on l’a vue dans une multitude de rôles, en France et aux États-Unis.

Parce qu’après avoir débuté sa carrière dans l’Hexagone, l’actrice d’aujourd’hui 43 ans a tourné pour Tom McCarthy dans Stillwater ou encore pour Ridley Scott dans House of Gucci.

Elle s’est aussi illustrée dans l’excellente série Killing Eve, sans jamais oublier de conserver un peu de son talent pour des petits films d’auteur français, comme Mon légionnaire, de Rachel Lang.

Dans une interview au Guardian, l’actrice est revenue sur ses rôles de femmes sexy.

Elle explique notamment qu’elle considère son rôle d’Andrea Martel dans Dix pour Cent comme une Don Juan au féminin, « une femme hyper sexy, qui se dédie presque autant à son rôle de séductrice qu’à son travail ».

Désormais, et après avoir fait un passage par la case Connasse, ses rôles sont de plus en plus importants, et de plus en plus dragueurs.

Dans Dix pour Cent, elle flirte et travaille à tour de bras, échouant par la même à construire une vraie relation avec la femme qu’elle aime, dans House of Gucci elle est la maitresse de Maurizio Gucci, que sa femme considère du coup comme une ennemie à abattre, et dans Killing Eve, elle entraîne des personnes à devenir de bons assassins, tout en flirtant avec l’une de ses élèves.

Ainsi, ses personnages récents se servent de leur sexualité comme d’une arme, soit de protection, soit de destruction, soit simplement de plaisir.

On rappelle par ailleurs que le rôle d’Andrea Martel a permis à la télévision française de faire un grand pas, les personnages homosexuels n’ayant d’ordinaire pas pignon sur rue dans des shows grand public diffusés à des heures de grande écoute.

Camille Cottin sur l’invisibilisation des femmes après 40 ans

Image tirée de la série Killing Eve

Camille Cottin a étudié les langues et l’histoire à la Sorbonne, à Paris. Pendant des années ensuite, elle a joué dans des pièces de théâtre, majoritairement dans des petites salles. En cela elle se rapproche pas mal du personnage de comédienne qui galère qu’elle campe dans Stillwater.

Ça n’est qu’autour de la trentaine qu’elle a commencé à se faire une place dans l’imaginaire collectif des Français et autour de la quarantaine qu’elle a commencé à conquérir Hollywood.

Et bien que l’actrice soit consciente de l’invisibilisation des femmes qui ont passé 40 ans, elle explique au Guardian :

« Être une femme de 40 ans dans l’industrie est intéressant. Je pense que c’est comme ça qu’il faut voir les choses plutôt que de considérer cet âge comme un moment épineux. »

Elle notifie par ailleurs, en constatant que les femmes nommées aux Oscars 2022 ont toutes plus de 40 ans à l’exception de Kristen Stewart :

« Je pense qu’il y a une grosse demande pour des rôles de femmes de plus de 40 ans actuellement, alors qu’elles ont si longtemps été invisibilisées. »

Camille Cottin voit donc le verre à moitié plein et parce qu’on est lundi, et que lundi c’est assez dur comme ça, on décide de faire comme elle !

Crédit photo : Dix pour Cent