Gros seum : Titane n’ira pas aux Oscars 2022 malgré les pronostics

La 94è cérémonie des Oscars se tiendra le 27 mars 2022, et les films en compétition se précisent ! Ce qui exclut désormais notre Palme d’or 2021, Titane.

La grand-messe du cinéma aura lieu, comme chaque année, au Dolby Theatre à Hollywood.

À l’issue de cette 94è cérémonie des Oscars, plusieurs films et professionnels du cinéma seront couronnés, et rentreront ainsi dans les mémoires, si ce n’était déjà fait.

Titane ne concourra pas aux Oscars 2022

Alors que la date approche à grands pas, l’Académie des Oscars a dévoilé sa shortlist des films présélectionnés pour concourir dans la catégorie « meilleur film étranger » (qui avait été remporté l’année passée par le Danemark pour l’enivrant Drunk).

Et surprise, Titane, sélectionné par la France pour représenter le pays lors de la compétition, est absent de la sélection.

Dommage, quand on sait que Titane est notre Palme d’or 2021, et que l’emmener jusqu’aux Oscars aurait assis encore la grandeur d’un film qui marque l’histoire du cinéma — d’abord parce que c’est une Palme dédiée à l’horreur, ce qui est trop rare pour ne pas être souligné, ensuite parce qu’elle a été attribuée à une femme, pour la seconde fois seulement dans l’historique du festival !

Les pronostics donnaient pourtant l’avantage au film de genre français de Julia Ducournau, d’autant plus qu’il s’est assuré un beau succès dans les salles américaines, faisant même l’objet d’un véritable culte pour de nombreux cinéphiles outre-Atlantique.

Une grande déception pour la France, qui ne saurait toutefois ternir le succès triomphant de Titane dans nos cœurs.

La liste des films toujours en compétition pour l’Oscar du meilleur film étranger

Si la France n’a pas réussi à faire son chemin jusqu’à la présélection des films qui concourront dans la catégorie « meilleur film étranger », quinze autres pays y sont arrivés.

Parmi eux, il n’en restera plus que 5 le 8 février prochain, à l’annonce des sélectionnés pour la compétition.

On compte notamment notre chouchou Julie (en 12 chapitres) qui n’en finit plus, décidément, de marquer son monde, et La main de Dieu, la splendeur ultime de Paolo Sorrentino disponible sur Netflix.

Compartiment N°6 (Finlande)

Drive My Car (Japon)

El buen patrón (Espagne)

Flee (Danemark)

Great Freedom (Autriche)

Hive (Kosovo)

I Am Your Man (Allemagne)

Julie en 12 chapitres (Norvège)

Lamb (Islande)

L’Ecole du bout du monde (Bhoutan)

La Main de Dieu (Italie)

Noche de Fuego (Mexique)

Plaza Catedral (Panama)

Un héros (Iran)

Un monde (Belgique)

Une belle sélection de films, dont on précise néanmoins que seuls quatre ont été réalisés par des femmes.

