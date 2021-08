Gwen Stefani en baskets à l’effigie de son mari Blake Shelton : cute ou kitsch ?

« WHAT ARE THOSE !? » No doubt que Gwen Stefani est bien raide dingue de son crooner country de mari Blake Shelton, vu ses chaussures.

Il y a des gens qui se tatouent le nom de leur moitié, ou portent leur initiale en pendentif de collier. Et puis il y a Gwen Stefani qui a carrément une paire de baskets à l’effigie de son mari Blake Shelton.

Gwen Stefani adore ses Vans personnalisées avec la tête de son mari Blake Shelton

Le samedi 31 juillet 2021, la chanteuse de Sweet Escape a été paparazzée dans la rue, portant un haut blanc, une veste en jean, un jogging bleu, et des Vans Classic Slip-on personnalisées d’un portrait du chanteur de country qu’elle a épousé le 3 juillet 2021.

My favorite ponytail look, PERFECTION! You are so stunning @gwenstefani SHELTON!!! https://t.co/Eq3BbvqZzc pic.twitter.com/j2Ymh7BOTP — SHEFANI ❤️ The Sheltons ❤️ Thank God 🙏 (@SG_BlakeandGwen) August 2, 2021

Kitsch et/ou adorable ? En tout cas, ce clin d’œil stylistique n’est pas nouveau : Gwen Stefani a déjà été repérée avec ces chaussures à différentes reprises depuis 2017. De quoi ravir les nombreux fans de ce couple particulièrement médiatique.

Un couple maître des démonstrations publiques d’affection

En effet, Gwen et Blake se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux membres du jury de The Voice, et ont ainsi commencé à sortir ensemble dès 2015. Leur romance a ainsi donné naissance à un nouveau fandom (communauté de fans) aux aguets de leurs moindres faits et gestes. Et donc une sacrée puissance marketing.

@gwenstefani might not be great at climbing things BUT she's really great at CLIMBING @blakeshelton 😏😂.. pic.twitter.com/0nbj2kFzUn — 🤍💜gxlovesblakey| G&B ARE MARRIED 🥺💍 (@gwenxblake1) August 3, 2021 « Gwen Stefani n’est peut-être pas doué pour escalader des choses, mais elle est douée pour escalader Blake Shelton »

Désormais groupie l’un de l’autre, comme de nombreux couples, Gwen Stefani et Blake Shelton font régulièrement des déclarations publiques d’amour, et des duos mielleux comme Nobody But You, Happy Anywhere et You Make It Feel Like Christmas.

Gwen Stefani passe souvent par le style pour dire « I love you » , en portant un collier au prénom de son amoureux ou des santiags dignes de son crooner country de mari dès qu’elle le peut. Même quand elle porte une robe en coquillage, elle déclare que c’est en hommage à la première syllabe du nom de Blake Shelton (shell signifiant coquillage).

On dirait une romance adolescente restée bloquée dans les années 2000, publiquement mise en scène, mais peut-être qu’on est nombreux et nombreuses à se conduire ainsi quand on est amoureux, qu’importe son âge ? Too much ou trop mignon, qu’importe, tant qu’ils sont heureux — et ça, ça fait clairement No Doubt.

