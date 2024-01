Paul Mescal va commencer un tournage… de 20 ans

À 27 ans, l’acteur Paul Mescal va interpréter le rôle titre dans une comédie musicale signée Richard Linklater. Aussi réalisateur de Boyhood et la trilogie Before, ce dernier est plutôt adepte des tournages à (très) long terme…

Paul Mescal, en veux-tu, en voilà. À 27 ans, l’acteur irlandais, star de la série Normal People ou encore des films Sans jamais nous connaitre et Aftersun va se lancer dans un projet d’une envergure rare aux côtés du réalisateur Richard Linklater.

Une comédie musicale

Linklater n’en est pas à son coup d’essai en matière de défis cinématographiques. Le cinéaste est notamment connu pour les titres Boyhood, dont le tournage s’est étendu sur une décennie entière ou encore pour la trilogie Before avec Ethan Hawke et Julie Delpy.

Sortie entre 1995 et 2013, la saga suit l’histoire d’amour de ses personnages sur dix-huit ans. Linklater embarque Paul Mescal pour ce qui s’annonce comme son projet le plus ambitieux.

Paul Mescal dans Normal People // Source : capture d’écran Youtube

Le tournage devrait durer pas moins de vingt ans cette fois, et ce, pour une comédie musicale. Le film sera en effet adapté de la comédie musicale américaine Merrily We Roll Along de Stephen Sondheim et George Furth, où Mescal incarnera le personnage de Franklin Shepard.

Dans une interview pour Vogue publiée le 26 janvier, Mescal a partagé son enthousiasme pour le projet, tout en exprimant la singularité et la complexité de cette entreprise colossale :

» J’adore les comédies musicales. Moi-même, je chante. Nous tournerons le film sporadiquement pendant les 20 prochaines années… ça semble tellement bizarre même venant de ma propre bouche. »

Si l’on n’est pas près de voir le résultat de ce pari fou tout de suite, on a déjà une idée de la puissance émotionnelle du projet. On a déjà la larme à l’œil en imaginant Paul Mescal évoluer et vieillir sur vingt ans, le temps d’un film.

