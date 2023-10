Le Consentement : Jean-Paul Rouve (Matzneff) a été traumatisé par ce geste sur le tournage

Demain, mercredi 11 octobre, l’un des films les plus attendus de ces derniers mois sortira en salles. Il s’agit de l’adaptation au cinéma du Consentement. Dans ce livre sorti en 2020, Vanessa Springora raconte l’emprise que lui a fait subir le pédocriminel Gabriel Matzneff, alors qu’elle avait 14 ans et lui 50.

Devant la caméra de Vanessa Filho (réalisatrice de Gueule d’ange, avec Marion Cotillard), c’est à Jean-Paul Rouve que revient la lourde tâche d’endosser le rôle de l’écrivain pédocriminel Gabriel Matzneff. La bande-annonce du film avait déjà de quoi nous laisser sans voix, révélant un acteur métamorphosé, au point de troubler les spectateurs habitués à le voir dans la peau du sympathique Jeff Tuche.

Dans une interview pour l’émission « Beau Geste » sur France 2 ce dimanche 8 octobre, le comédien de 56 ans a révélé que cette expérience l’avait également beaucoup perturbé. Jean-Paul Rouve a même confié avoir eu la sensation de devoir se laver après les journées de tournage :

« Ce n’est pas difficile à jouer. Le seul truc bizarre, c’est l’après . Quand je voyais des acteurs dire ‘oui, je rentre chez moi avec le rôle’, je me disais qu’ils en faisaient trop… En fait, je me suis rendu compte que quand je rentrais chez moi le soir, c’était comme si j’avais joué toute la journée dans la boue et que je voulais prendre une douche . Une douche de la tête , parce que j’ai dit tellement de saloperies toute la journée… Votre cerveau sait que c’est faux, mais il garde quand même un petit bout de tout ça. »

Chez Madmoizelle, nous avons eu l’occasion de voir Le Consentement en avant-première. Le film donne lieu à des scènes d’agressions sexuelles extrêmement crues et dérangeantes, sans parler des dialogues absolument glaçants.

Sur le plateau de l’émission « Beau Geste », Jean-Paul Rouve a évoqué le geste qui avait été pour lui le plus difficile à tourner. Si Kim Higelin, qui joue Vanessa springora, est en réalité âgée de 23 ans, Jean-Paul Rouve a aussi joué une scène ayant lieu dans un bus, avec une comédienne de 14 ans. Il raconte :

« Avant la scène, on discute, je lui parle de mon fils… Et là, c’est parti on tourne. Vanessa Filho me demande alors de lui passer la main sur la joue. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça a été de faire ça. C’est pire que tout ce que j’ai tourné dans le film, parce que là j’étais avec une enfant de 14 ans. Et je me disais qu’il faisait ça lui (Gabriel Matzneff, ndlr). C’était le pire geste à faire pour moi dans ce film, le plus violent intérieurement. »