MeTooDJ : la DJ Paloma Colombe dénonce les violences sexistes du monde la nuit

Fin juin, la DJ Paloma Colombe a dénoncé les violences sexistes dont elle avait été victime lors d’une prestation dans une boîte de nuit parisienne. Elle s’est plus amplement confiée auprès de franceinfo, notamment sur le sexisme que subissent les femmes DJ.

#MeTooThéâtre, #MeTooMusique... et maintenant #MeTooDJ. Dans chaque domaine artistique, les femmes prennent la parole afin de dénoncer les violences sexistes et sexuelles qu’elles peuvent subir. Et le monde la nuit n’est pas en reste.

En juin dernier, Paloma Colombe, DJ depuis plus de dix ans, a dénoncé sur ses réseaux sociaux une « énième situation de harcèlement sexiste en club » dont elle a été victime quelques jours plus tôt.

Ce mardi 25 juillet, elle s’est plus amplement confiée auprès de nos confrères de franceinfo : « J’étais entourée d’hommes très alcoolisés qui me hurlaient dessus en me disant quoi faire, quoi jouer. Et en fait qui s’approchait qui mettaient leur torse par dessus les barrières de sécurité pour pouvoir s’approcher de moi. »

Des agents de sécurité pas réactifs

Une soirée qui a eu lieu le 10 juin au Cabaret Sauvage : « J’avais une robe, très belle, bleu électrique. Quand j’ai vu que j’étais entourée par des hommes aux regards plus que graveleux, j’ai décidé de garder cette veste et de mourir de chaud« , a-t-elle regretté. Car en face d’elle, elle aperçoit des hommes qui se mettent torse nu, et tentent de franchir les barrières de sécurité pour s’approcher d’elle.

Mais face à non-réactivité des agents de sécurité sur place, certaines de ses amies tentent de l’aider. Mais les choses s’enveniment : « Elles ont commencé à se faire insulter de connasse, de pute, de salope. Elles se sont prises des doigts d’honneur et des menaces pendant toute la durée de mon set qui a duré deux heures. »

Les femmes DJ confrontées à un sexisme quotidien

Une situation qui met la DJ dans un état de stress particulier, se demandant ce qu’elle doit faire face à cette situation : « Est-ce que c’est d’arrêter mon set pour signaler qu’il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer ou bien c’est de continuer la musique pour les 1500 personnes qui sont là alors que mes amies étaient en train de se faire insulter sous mes yeux, que j’avais peur pour ma sécurité et pour leur sécurité ? », confie-t-elle au média.

Cette situation est loin d’être exceptionnelle. Toujours auprès de franceinfo, Paloma Colombe décrit un quotidien où les femmes DJ doivent constamment prouver leur légitimité, entre insultes et intimidations. Et pour cause, sous son post Instagram, nombreux sont les commentaires d’autres femmes DJ à lui apporter son soutien, ou bien à elles aussi témoigner du sexisme qu’elles peuvent subir.

