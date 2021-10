Les 7 jouets les plus dangereux pour les parents

Bla-bla-bla, les jouets, c’est bien pour les enfants, ça développe leur imagination, ça les occupe, bla-bla-bla… Et quand ces fameux jouets se révèlent être EXTRÊMEMENT dangereux pour les parents, on fait quoi ? Eh bien on souffre en silence, youpi.

Article publié initialement le 5 février 2021

Que celui qui n’a jamais marché sur un Lego en pleine nuit sans grimacer me jette la première pierre. Vous aussi, vous vous souvenez de cette douleur lancinante et du lot d’injures qui ont suivi, avec plus ou moins de discrétion ?

Oui, les jouets pour les enfants sont dangereux. Alors ok, on ne va pas laisser les mômes jouer avec des couteaux à la place non plus, mais il était important pour nous d’établir une liste non exhaustive et extrêmement sérieuse sur les jouets les plus dangereux de ce monde… pour les parents.

Peut-être que des fabricants de ces petits machins de l’enfer tomberont dessus et décideront d’arrondir les angles de ces putains de Lego pour qu’on n’ait plus l’impression de marcher sur des oursins à 3h du mat.

Les jouets bruyants

On dirait que les fabricants de jouets ont envie de nous rendre sourds, ou fous, ou les deux. Entre les objets qui chantent des comptines en boucle avec une voix de crécelle sortie tout droit de la messe du dimanche, ou ceux qui ne fonctionnent que si on tape dessus à répétition (ce que les mômes peuvent faire sans soucis pendant deux heures d’affilées), on n’a pas réussi à déterminer ceux qui sont vraiment les pires pour notre santé mentale ou notre audition.

La palme revient quand même aujourd’hui à la mini-batterie et au clavier de piano plein de touches qui fait tout sauf jouer La Lettre à Élise :

Une battetrie pour enfant, mais bien sûr !

Une table d’activités qui parle en plusieurs langues (très fort)

Les Lego, ces petits machins de l’enfer

« Nan mais les Lego, c’est trop bien, on peut construire plein de trucs avec, c’est hyper ludique ! » Et ton père, il est ludique lui aussi ? Non mais franchement, arrêtons deux minutes si vous le voulez bien.

Les Lego, c’est chiant, y a plein de mini-pièces qu’on n’arrive jamais à assembler et ça se glisse SYSTÉMATIQUEMENT sous le canapé du salon. Mais le plus grand danger c’est qu’une briquette oubliée rencontre toujours votre voute plantaire la nuit, quand vous devez vous lever parce que votre gamin a fait un cauchemar à 4h du mat’ et qu’il faut traverser sa chambre pieds-nus pour aller le rassurer.

Et si vous achetiez une boite complète de Lego ?

La pâte ou le sable à modeler

La pâte à modeler, tout le monde connait (sauf si on a vécu dans une grotte ces 50 dernières années). Le sable à modeler est un peu moins famous mais tout aussi relou.

Pourquoi relou me demanderez-vous, la voix sanglotante de peur ? Parce que c’est du sable qu’on peut malaxer pour créer des trucs. Du sable. Dans un appartement. Manipulé par des enfants. Vous voyez un peu la catastrophe arriver ou pas ?

Ces deux trucs à modeler, la pâte ou le sable, ont la fâcheuse tendance à se coller au tapis du salon, ou à se glisser dans les rainures du parquet, voire à s’accrocher aux cheveux (ceux des enfants ou les vôtres hein, pas de distinction en Enfer).

Je crois que le pire dans tout ça, c’est qu’ils peuvent en plus donner l’illusion de fabriquer des trucs mangeables qui au mieux vous donneront la dalle et au pire pousseront vos enfants à vous faire « goûter leur gâteau rose fluo ». Pire idée.

Sans compter qu’il y a moyen que vous confondiez sa dernière création avec un cookie et que vous la mangiez un soir à minuit où le frigo est aussi vide que votre estomac. Vous le voyez, le danger ?

Un robot pâtissier pour faire semblant de manger des gâteaux

Du sable, du sable, du sable !

Les jouets en bois

« Gnia-gnia-gnia les jouets en bois pour les enfants c’est mieux que le plastique, ça pollue moins la planète et c’est plus joli ! »

Alors oui, on est d’accord. Mais vous savez quel est le problème quand on met des jouets en bois entre les mains d’un enfant qui ne possède pas encore une totale coordination de ses membres ? C’est que lesdits jouets ont une grande chance de côtoyer de très très près votre tête grâce à la force de lancer de votre précieux héritier.

Pour faire simple : bébé + cube en bois = bam dans votre tronche. C’est un fait. Si vous aimez les yeux au beurre noir, les bosses et les coups, allez-y, dévalisez le magasin de jouet en bois, c’est votre tête hein, pas la mienne.

Mais si vous tenez un minimum à vos fonctions cognitives, il est malheureusement conseillé d’oublier la survie des ours polaires et d’investir dans des trucs plus légers que des cubes en bois.

Des cubes en bois, si vous aimez la douleur

Un hélicoptère télécommandé

Quel peut être le danger avec un simple hélicoptère télécommandé me demanderez-vous, surpris par ma frayeur peut-être légèrement exacerbée ? Ah bah on voit que vous n’avez jamais failli MOURIR en allant décrocher l’engin de l’horreur d’une branche d’arbre ou du haut d’une étagère (true story).

Oui, ces jouets sont démoniaques, ils volent partout (oui ok, c’est le but), ils sont durs à contrôler et terminent systématiquement soit dans votre tronche, soit en hauteur, soit emmêlé dans vos cheveux.

Tout ça pour qu’au bout de trois tours il faille en plus changer les piles qui coûtent une blinde, ou les recharger pendant 4h pour 7 petites minutes de vol, franchement, ça vaut pas le coup.

Un hélico qui va adorer vos cheveux

Alors voilà, j’en appelle personnellement aux fabricants du monde entier qui vont forcément lire cet article (non) : merci d’arrêter de vouloir nous tuer ou nous faire mal, et de n’inventer que des jouets en mousse qui pourront épargner les parties de nos corps qui nous servent encore. On n’est pas venu ici pour souffrir, merci, bisous.

Crédit photo image de une : Markus Spiske / Pexels