À Aurillac, une manifestation pour soutenir une femme poursuivie par la justice pour s’être promenée seins nus

Ce samedi 26 août, un millier de personnes ont manifesté dans les rues d’Aurillac pour soutenir une femme poursuivie pour exhibition sexuelle.

Un millier. C’est le nombre de personnes, dont une écrasante majorité de femmes, qui ont défilé seins nus dans les rues d’Aurillac le samedi 26 août, en marge du festival de théâtre de rue de la ville.

Cette manifestation féministe a été organisée afin de soutenir une femme, Marina poursuivie par la justice. Mercredi 23 août, alors qu’elle se promenait seins nus dans la commune, elle a été contrôlée par les policiers. Après avoir refusé de se couvrir le haut à leur demande, elle a été verbalisée et est désormais visée par une ordonnance du tribunal, poursuivie pour « exhibition sexuelle ».

Le lendemain, elle avait expliqué à la presse locale avoir eu « hyper chaud » et avoir voulu faire « comme la moitié des hommes » qui, ce jour-là, « qui n’avaient pas de tee-shirts », rapporte l’Agenre France Presse.

« Aurillac topless, la police en PLS »

C’est dans une ambiance bon enfant que cette femme a été soutenue par des milliers de manifestants, scandant« Aurillac topless, la police en PLS », comme le montrent notamment photo et vidéos sur X (ex-Twitter) par un journaliste du quotidien local La Montagne.

La manifestation passe sous la préfecture et grandit. Il y a un mélange de slogans féministes et anti-police. pic.twitter.com/UjtijGVqB2 — Pierre Chambaud (@Pierre_Chambaud) August 26, 2023

Les manifestants se sont finalement rendus devant le tribunal afin d’y lancer un applaudissement collectif pour soutenir Marina. Sauf que la manifestation a quelque peu dégénéré.

Selon l’Agence France Presse, des individus auraient profité du rassemblement pour décrocher les drapeaux français présent sur le tribunal et y mettre feu. D’autres se sont introduits dans le bâtiment et y ont dégradé une salle. Mais le calme est rapidement revenu, après la prise de parole de Frédéric Remy, directeur artistique d’Éclat, l’association organisatrice du festival de théâtre de rue, rapporte Ouest France.

Une fin de manifestation qui a provoqué une réaction d’Éric Dupond-Moretti : « Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d’Aurillac. S’en prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable ! Tout mon soutien aux magistrats et aux personnels concernés, je serai à leur côté demain », a-t-il réagi sur X.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.