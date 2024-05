Obliger les pères absents à rendre visite à leur enfant ? Pourquoi cette mesure pose problème

Le président de la République veut obliger les pères de famille absents à rendre visite à leur enfant. Une mesure qui témoigne une fois de plus de la stigmatisation des mères solo et qui va à l’encontre des propositions de la Ciivise.

Emmanuel Macron aurait la solution pour garantir le bien-être des enfants dans les familles monoparentales. Le chef de l’État veut mettre en place une mesure exigeant des pères de famille absents qu’ils rendent visite à leur(s) enfant(s) jusqu’à l’âge adulte. Cette décision émerge dans un contexte où 85% des familles monoparentales sont composées de mères seules. Ces familles seraient environ 1,7 million en France, selon les chiffres avancés par le chef de l’État.

« Il faut un père et une mère »

Brandissant la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, Emmanuel Macron a affirmé dans un entretien diffusé par Elle ce mardi 7 mai que les parents devaient exercer « leurs responsabilités » à « deux ». Selon lui, ce devoir de visite doit faire comprendre aux pères que « c’est un devoir d’être parent, et que c’est un devoir qui ne s’arrête pas au moment du divorce ou de la séparation ».

Pour Emmanuel Macron, un enfant qui grandit sans père est forcément « un enfant qui se sent abandonné » et « dont le développement affectif et éducatif n’est pas le même ».

Concrètement, le président de la République a cité l’obligation pour les pères de s’investir dans le parcours scolaire de leur enfant, en se rendant par exemple « aux réunions parents-profs ». La maman doit aussi pouvoir exiger du père « des visites régulières » a-t-il soutenu.

« Un lien défaillant est plus dangereux que l’absence » : les réactions éclairantes de collectifs de protection de l’enfance

Seulement voilà : le président n’a pas soufflé mot à propos de la question de pères violents, prédateurs, dont le comportement et la présence pourrait être nocive pour un enfant. À la question de la journaliste du magazine Elle, qui a demandé « Vous êtes sûr qu’il vaut mieux un père présent malgré lui qu’un père absent ? », le président a répondu : « Moi, je suis sûr qu’il faut un père et une mère ».

Une lacune à laquelle des collectifs féministes et de protection de l’enfance ont rapidement apporté un éclairage salutaire. Sur les réseaux sociaux, le Collectif enfantiste, qui lutte contre les violences faites aux enfants a réagi à cette proposition, alertant :

« Un parent qui abandonne ses enfants est un parent défaillant voire violent. Un devoir de thérapie serait plus efficace. On ne force pas 1 Homme à aimer ses enfants. Un lien défaillant est plus dangereux que l’absence. Le lien parental contre l’intérêt supérieur de l’enfant, c’est non. »

De son côté, la militante féministe Léane Alestra, qui questionne les représentations de genre sur son média Mécréantes a remis cette proposition d’Emmanuel Macron dans le contexte d’une « stigmatisation des familles monoparentales qui a explosé depuis juin dernier. » Rappelons qu’en parlant de familles monoparentales, on parle surtout de mères seules, donc.

Estimant que les propositions du chef de l’État sont « de plus en plus réactionnaires », Mécréante a mis en lumière la proximité de ce discours avec le slogan de la manif pour tous, qui scande « un Papa, une Maman ». Pour rappel, ce mouvement conservateur milite en faveur de l’interdiction du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe. Enfin, la mesure d’Emmanuel Macron va directement à l’encontre de la Ciivise, qui, dans sa synthèse de novembre 2023, proposait :

Prévoir, dans la loi, la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale

et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression

sexuelle incestueuse contre son enfant Synthèse de novembre 2023, Civiise

