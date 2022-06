La fille d’Elon Musk fait son coming-out trans et renie son père au passage

« Je n’habite plus avec mon père biologique et ne veux plus être associée à lui sous quelque forme que ce soit », vient d’annoncer Vivian Jenna Wilson le lendemain de son 18e anniversaire. Bonne fête, Papa Musk !

Le magnat de la tech a-t-il fêté une bonne fête des pères avec ses 7 sept enfants (5 issus d’un premier mariage avec Justine Musk, et deux avec la chanteuse Grimes) ? C’est la question qu’on peut se poser suite à la récente prise de parole publique de sa fille qui vient de faire son coming-out transgenre, le lendemain de son 18e anniversaire.

« Je ne veux plus être associée à mon père »

« Je n’habite plus avec mon père biologique et ne veux plus être associée à lui sous quelque forme que ce soit ».

Assignée garçon à la naissance, elle veut désormais être appelée Vivian Jenna Wilson, avec le nom de jeune fille de sa mère, divorcée d’Elon Musk en 2008. Elle a déposé un recours en justice auprès de la cour supérieure de Los Angeles à Santa Monica, pour changer de nom et de genre à l’état civil, a révélé TMZ le 20 juin 2022.

USA birth rate has been below min sustainable levels for ~50 years pic.twitter.com/v5PSLbvEAE — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022 « Le taux de natalité aux États-Unis est inférieur aux niveaux minimaux durables depuis environ 50 ans » a tweeté en mai 2022 Elon Musk qui a lui-même 7 enfants, histoire de prendre ce qu’il considère comme un problème à la racine.

Elon Musk est-il transphobe ?

En plus de nombre de positions politiques et sociales discutables de la part d’Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX a également déjà tenu des propos flirtant avec la transphobie. Notamment sur Twitter (qu’il est en passe de racheter), en avril 2020, où le magnat de la tech écrivait :

« Les pronoms ça craint »

Sans contexte supplémentaire, difficile de savoir à quoi référer Elon Musk, mais une réponse de sa compagne de l’époque semble clairement indiquer qu’il ne s’agissait pas d’un simple désamour de la grammaire, puisque Grimes lui a répondu :

« Je t’aime mais s’il te plaît éteins ton téléphone ou va te faire. Je ne supporte pas la haine. Merci d’arrêter ça. Je sais que ça ne correspond pas à ton cœur [d’agir ainsi] »

En décembre 2020, Elon Musk a précisé sa haine des pronoms :

« Je soutiens totalement les personnes trans, mais tous ces pronoms sont un cauchemar esthétique »

Après Grimes qui l’a quitté et entretient désormais une relation amoureuse avec Chelsea Manning (ancienne analyste militaire de l’armée des États-Unis qui a été condamnée et incarcérée pour trahison aux États-Unis après avoir révélé des exactions de soldats américains sur des civils irakiens, et maintenant libérée), et maintenant sa fille transgenre qui le renie, Elon Musk peut donc continuer à ruminer ses « je ne suis pas transphobe, mais… » dans son coin. Peu de chances en effet que d’autres personnes trans veuillent s’approcher de lui.

Crédit photo de Une : Elon Musk Closing the 2016 Tesla Annual Shareholders’ Meeting. © Steve Jurvetson via Flickr.