Pour la fête des pères, pourquoi pas offrir des cosmétiques à nos papas (quitte à leur piquer ensuite)

La fête des pères ce dimanche 19 juin 2022 peut être l’occasion de leur offrir un cadeau incitatif dans cette direction. Basiques skincare, kit de rasage vintage, savon solide pratique à transporter, et autres produits solaires peuvent être de bonnes idées cadeaux pour les darons.

La fête des pères, c’est ce dimanche 19 juin 2022 ! Si vous êtes en panne d’inspiration, voici quelques idées beauté pour chouchouter son père ou n’importe quelle figure parentale d’ailleurs. Evidemment, ces idées cadeaux restent valables toute l’année, pas que pour ce jour arbitraire censé célébrer les darons. L’avantage avec les présents ci-dessous, c’est que s’il ne s’en sert pas du tout (l’ingrat !), n’importe quel autre membre de la famille pourra s’en servir, qu’importe son genre (si vous vous rasez les jambes avec un produit pour barbe, il ne vous poussera pas de moustache sur les mollets, promis).

6 idées cadeaux beauté pour chouchouter son daron à la fête des pères

Le Kit cadeau visage d’Horace

Découvrez le Kit cadeau visage (nettoyant purifiant, hydratant matifiant, et gommage doux) — Horace — 36€.

Qu’il prenne déjà soin de lui dans la salle de bain ou qu’il soit complètement novice en la matière, ce kit Horace de bons basiques skincare a le don de convenir à tous les types de peau. Il se compose de trois produits composés à 99% d’ingrédients d’origine naturelle : un nettoyant visage purifiant mais quand même ultra doux à 99% (200ml), un hydratant visage matifiant (75ml), et un gommage visage tout doux (75ml). Ce dernier aura l’avantage de permettre de bien désincruster les pores, même sous la barbe et de prévenir l’apparition de poils incarnés, sans pour autant agresser la peau. Mais ces trois soins peuvent parfaitement être utilisés par les personnes de tous les genres et toute la famille, évidemment.

Le soin lavant hydratant au palmarosa de Typology

Découvrez le soin lavant hydratant au palmarosa — Typology — 10,80€ les 100g.

Petit mais si pratique pour la vie quotidienne, surtout si l’on voyage beaucoup, un savon solide saponifié à froid s’avère bien plus facile à transporter qu’une bouteille de gel douche, sans pour autant décaper la peau comme peuvent le faire certains savons traditionnels. Ce pain dermatologique Typology a tout bon en la matière puisqu’il est formulé à 8% de surgras. C’est-à-dire qu’il va laver sans dessécher l’épiderme grâce à ces tensioactifs si doux et respectueux qu’il s’utilise aussi bien sur le visage que sur le corps. Il procède d’une fabrication artisanale en France, à partir de 100% d’ingrédients d’origine naturelle, qui laisse la peau confortable, propre, et hydratée. Evidemment, ça peut convenir à toute la famille et tous les genres.

Le coffret Terre d’Hermès d’Hermès

Découvrez le coffret Terre d’Hermès (eau de toilette de 100ml et gel douche de 80ml) — Hermès — 74,25€.

Cadeau à la fois évident et pourtant clivant, le parfum c’est à double-tranchant. Pour un père qui se parfume déjà, et tourne souvent entre plusieurs fragrances, lui offrir une recharge d’un jus qu’il utilise déjà reste une valeur sûre. Si le papa est plus aventureux, lui faire découvrir un autre parfum peut être un pari gagnant. Autrement, s’il ne se parfume jamais, il y a de fortes chances que la fragrance offerte reste à prendre la poussière éternellement sur une étagère. Mais Terre d’Hermès a le don pour s’affirmer comme un parfum chic et consensuel, susceptible de plaire au plus grand nombre sans verser pour autant dans le jus insipide. Composé par le grand parfumeur Jean-Claude Ellena en 2006, cet élégant boisé hespéridé s’ouvre sur des notes de bergamote et de pamplemousse en tête, un coeur vert et fruité évoquant la rhubarbe, et un fond de cèdre, de vétiver, et de patchouli à l’effet fumé et cuiré du plus bel effet. De quoi plaire à la plupart des papas, mais pas que.

Le coffret de rasage vintage pour peaux sensibles de Proraso

Découvrez le coffret de rasage vintage pour peaux sensibles (crème avant-rasage, crème à raser et baume après-rasage) — Proraso — 18,75€.

Pour les papas qui se rasent régulièrement le visage, cela peut devenir un rituel d’autant plus intéressant avec de bons produits qui donnent envie de prendre soin de soi. Spécialement formulé pour les peaux sensibles, ce kit de rasage à l’allure vintage trônera fièrement dans la salle de bain et aidera à gagner en confort grâce à un soin pré-rasage (100ml) qui hydrate et protège bien la peau, une crème à raser (150ml) pour assurer une glisse parfaite du rasoir, ainsi qu’un baume après-rasage sans alcool (100ml) pour apaiser la peau et prévenir le feu du rasoir.

Le lait solaire hydratant SPF50+ de Biotherm

Lait solaire hydratant SPF50+ Waterlover — Biotherm — 32€ les 200ml.

De façon générale, si les pères de famille pensent rarement à la crème solaire, laissant cette charge mentale aux mères, lui offrir un bon gros tube format familial peut aider, à le protéger lui des méfaits du soleil, mais aussi le reste de la famille avec une formule bien choisie. Ce lait de protection solaire hydratant Biotherm est formulé pour être le plus respectueux possible de la faune et de la flore aquatique, en plus de protéger la peau humaine avec un SPF50+. Résistante à l’eau, sans traces blanches, biodégradable, elle convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. C’est un cadeau qui invite à prendre soin de sa peau et de sa santé, pour lui et/ou toute la famille.

L’auto-bronzant visage Concentré Éclat de Clarins

Découvrez l’auto-bronzant visage Addition Concentré Éclat — Clarins — 32€ les 15ml.

Pour les papas qui aiment avoir l’air bronzé toute l’année, plutôt que de le laisser se cramer la santé, on peut l’initier à l’autobronzant. Même s’il est déjà calé en la matière, il saura sûrement apprécier cet auto-bronzant visage Clarins particulièrement pratique à doser pour un fini hâlé vraisemblable (et non orange Trump). Formulée à 99% d’ingrédients d’origine naturelle, l’Addition Concentré Eclat se mélange à n’importe quel soin visage : 2 à 5 gouttes (en fonction de l’intensité de résultat souhaité) dans une crème à mélanger entre les paumes de main avant de se tartiner la bouille avec, en pensant bien aux oreilles et au cou pour éviter les démarquations disgrâcieuses ! Appliqué le soir, ce produit assure un réveil bonne mine toute l’année, sans les méfaits santé de séances d’UV ou de bronzette effrénée.

Bonne fête à tous les parents !

