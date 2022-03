Prévenez et éliminez les poils incarnés grâce à ces 5 soins dédiés

Certes, on peut y aller à coup d’ongles ou de pince à épiler. Mais des soins exfoliants, anti-inflammatoires et apaisants existent pour prévenir et éliminer les poils incarnés sans effort, marque, ni cicatrice !

Les poils incarnés peuvent mener la vie dure. Émanant de follicules pileux ordinaires qui se trouve sous la peau, ils ne parviennent pas à la percer et continuent donc de pousser sous l’épiderme, causant une sorte de petit bouton douloureux qui tire plus ou moins vers le rouge, voire le noir.

D’où viennent les poils incarnés ?

Ils peuvent être favorisés notamment par la nature même des poils (plus ils sont frisés, plus ils ont de risques de s’incarner), par l’épaississement de la peau dû au soleil (en été si on fait beaucoup bronzette par exemple), ou encore après le rasage et l’épilation.

Comment prévenir la formation de poils incarnés ?

Pour prévenir l’apparition des poils incarnés, on peut donc tâcher de s’exfolier les zones du corps qui y sont particulièrement sujettes — à l’aide d’un gommage à grain ou d’exfoliants chimiques à base d’acides type BHA, AHA, ou pHA (ce dernier est mon acide chouchou, beaucoup trop sous-coté).

En fonction de la sensibilité de votre peau, vous pouvez réaliser un gommage à grain par semaine, et la veille d’une potentielle épilation ou d’un rasage s’avère particulièrement judicieux.

Plus douce et donc facile à tolérer pour la plupart des peaux, une exfoliation chimique peut se réaliser plus fréquemment, même si une fois par semaine suffit généralement. Mais on peut en mettre plusieurs jours d’affilée sur un poil incarné récalcitrant, voire un petit groupe aussi indéfectible que le village d’Astérix et Obélix.

Comment éliminer des poils incarnés sans se charcuter ?

Mais que faire une fois qu’ils sont installés, ces satanés poils incarnés ?

Plutôt que de se gratter la peau jusqu’au sang, afin d’en déloger l’intrus — à coups d’ongles ou de pince à épiler préalablement désinfectée à l’alcool à 90° — au risque de laisser une vilaine marque ou cicatrice, d’autres solutions existent.

Plusieurs marques rivalisent d’ingéniosité pour proposer des produits dédiés, ce qui est une bonne chose pour les personnes qui ne savent plus vers quoi se tourner.

Cependant, notez qu’ils contiennent pour la plupart le même type de principes actifs anti-inflammatoires et d’acides exfoliants que les soins qu’on pourrait déjà utiliser en guise de prévention. Alors vous n’êtes clairement pas obligée d’acheter des cosmétiques différents pour une action ultra spécifique à chaque fois, si vous avez déjà ce qu’il faut chez vous !

Si vous voulez un produit dédié, voici tout de même un florilège anti-poils incarnés… mais pas que.

5 produits pour se débarrasser de poils incarnés en douceur, sans cicatrice

Les sérums anti-poils incarnés de Fur

Ingrown Concentrate — Fur — 35,90€ les 14ml.

La marque de soins corporels Fur vient de lancer un sérum anti-poils incarnés.

Il contient de l’écorce de saule aux propriétés anti-inflammatoires, de l’acide lactique qui est un AHA donc exfoliant, et de l’huile essentielle de lavande aux vertus réparatrices, certes, mais pouvant être allergisantes, donc attention.

Ce sérum s’applique après chaque épilation/rasage en prévention, et/ou à l’apparition de poils incarnés pour s’en débarrasser, que ce soit sur le visage, le corps, les aisselles ou même le pubis (mais pas sur les muqueuses).

Si cette nouveauté n’est pas encore disponible partout (elle se vend déjà sur l’eshop étatsunien de la marque au prix de 36$ les 32mL si vous n’avez pas peur des frais de douanes), un cocktail semblable d’ingrédients se trouve plus facilement partout et répond au doux nom d’Ingrown Concentrate.

Les deux s’utilisent pareil : quelques gouttes à masser au doigt sur une peau nettoyée et sèche, et ne se rincent pas.

La lotion anti-poils incarnés de Skin Doctors

Lotion pour poils incarnés — Skin Doctors — 10,45€ les 120ml.

Derrière ce nom qui pourrait être celui d’une drag-queen, la lotion Ingrow Go de Skin Doctors se compose d’alcool isopropylique antibactérien qui désinfecte les pores, d’acide acétylsalicylique anti-inflammatoire pour calmer le jeu, et d’acide glycolique (AHA, acide de fruits) pour exfolier la peau afin d’y déloger l’intrus.

Un combo gagnant dans un grand format qui s’applique une à deux fois par jour, sur une peau nettoyée et sèche, et ne se rince pas, en traitement doux pour se débarrasser de poils incarnés en 48 heures chrono !

Cette galénique en lotion s’avère particulièrement pratique pour une large zone telle que les jambes, par exemple, à appliquer au coton.

L’acide glycolique de Typology contre les poils incarnés

Sérum 10% acide glycolique — Typology — 20,40€ les 30ml.

Ce sérum Typology contient 10% d’acide glycolique (un AHA), ce qui en fait un puissant exfoliant à tout faire.

S’il se peut qu’il soit trop costaud pour l’ensemble du visage des peaux les plus sensibles et réactives, il peut s’utiliser de façon ultra-localisée (une goutte suffit à masser au doigt) sur un poil incarné du menton, du corps, des jambes, des aisselles, des fesses et du pubis (en évitant les muqueuses, toujours, évidemment).

Il s’utilise en traitement de choc uniquement le soir, sur une peau nettoyée et sèche, et ne se rince pas (on peut appliquer un soin hydratant quelques minutes après si l’on en ressent le besoin).

Attention : il est indispensable d’appliquer de la crème solaire au moins le lendemain sur la zone concernée si elle est exposée, car ce produit est photosensibilisant, comme tout exfoliant chimique.

Le lait corporel sous acide de Paula’s Choice pour les poils incarnés

Lait corps sublimateur de peau 10% AHA — Paula’s Choice — 33€.

À première vue, s’appliquer sur tout le corps un lait corporel qui contient 10% d’AHA, ça peut faire peur — surtout si l’on a la peau sensible, réactive, sèche, voire atopique et sujette à l’eczéma comme moi. Mais ce n’est pas le moyen le plus stratégique d’utiliser ce produit Paula’s Choice… qui s’avère onéreux, alors autant l’utiliser avec parcimonie !

Il faut plutôt le voir comme un exfoliant chimique qui ne se rince pas. Après la douche, sur peau nettoyée et sèche donc, on peut l’appliquer sur les zones du corps sujettes aux poils incarnés, mais aussi aux taches brunes, et à la kératose pilaire (l’effet chair de poule perpétuel que certaines personnes ont, dans le dos des bras souvent).

Pour optimiser la tolérance de sa concentration de 10% en AHA, ce soin contient aussi du beurre de karité émollient et apaisant, ainsi que du thé vert, lui aussi calmant et antioxydant. C’est donc une combinaison beaucoup plus douce qu’elle en a l’air, mais qui existe aussi en version 2% de BHA si c’est ce que préfère votre peau.

Exfoliant chimique oblige, c’est photosensibilisant donc pensez à appliquer de la crème solaire sur les zones concernées le lendemain.

Les poils incarnés, ce n’est pas tabou, mais on en viendra quand même toutes à bout. Courage !

Crédit photo de Une : Fur.