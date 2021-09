Les poils incarnés : comment les éviter et s’en débarrasser ?

Les poils incarnés, c’est satisfaisant de les percer de temps en temps. Mais en vrai, ça peut laisser des marques sur les jambes, les aisselles ou le maillot, voire… s’infecter. Alors comment s’en débarrasser et faire en sorte qu’ils ne reviennent jamais ? On vous dit tout !

Un poil incarné, qu’est-ce que c’est ?

Le poil incarné, c’est un peu l’Anakin Skywalker du système pileux : tout va bien jusqu’à ce qu’il bascule du côté obscur de la Force. Un poil incarné, à la naissance, est donc un poil comme les autres, qui grandit avec ses frères et sœurs sous le regard attendri de sa mère, la glande sébacée.

Le moment de vérité a lieu quand le poil doit sortir au grand jour : soit il réussit à percer le derme et tout va bien, il peut continuer sa vie de poil lambda, soit il n’y arrive pas et continue de pousser sous la peau.

Cela peut entraîner la formation de boutons rouges (souvent douloureux) et même d’abcès dans les cas les plus critiques. Bref, mieux vaut éviter de croiser son chemin.

Un poil incarné, à quoi est-ce dû ?

Les causes de la formation des poils incarnés sont diverses et variées, et clairement, personne n’est à l’abri !

Les poils incarnés sont dûs à votre type de poil

Eh oui, on n’est pas toutes à égalité devant Mère Nature ! Quand certaines personnes disposent de poils qui percent facilement le derme, d’autres auront du mal à trouver leur chemin vers la surface. C’est le cas pour les poils en tire-bouchon par exemple. Mais pourquoi ? Parce que ces derniers sont en fait plus à même de pousser de travers et donc de ne jamais voir le jour. C’est la même chose pour les poils fins qui, contrairement à leur cousin les poil épais, risquent d’avoir du mal à transpercer le derme. Un phénomène qui s’accentue pendant les périodes estivales où la peau a tendance à s’épaissir lorsqu’elle est exposée aux rayons du soleil…

Les poils incarnés : la faute du rasage ou de l’épilation ?

L’utilisation d’un rasoir deux ou trois lames pour faire place nette est souvent décriée, non sans raison : le poil, coupé à contresens, est dévié de sa trajectoire. Il a donc plus de chance de pousser dans une mauvaise direction et de « s’incarner ». Pour éviter ce phénomène, c’est important de raser dans le sens de la pousse et de limiter le nombre de passages de la lame.

Quant à l’épilation , à la cire, à l’épilateur ou à la pince à épiler, elle peut aussi entraîner son quota de poils incarnés car le poil ayant été arraché, il va repousser légèrement plus fin qu’il ne l’a été jusque-là. Les risques qu’il n’arrive pas à percer le derme deviennent donc plus élevés.

Le résultat d’une routine de soin non adaptée

Ne pas vous occuper de votre peau peut aussi vous réserver quelques surprises ! Qu’il soit étouffé sous les peaux mortes ou encore complètement desséché, un épiderme mal entretenu a de grandes chances de stopper net les rêves de grandeur de vos bébés poils qui ne demandent qu’une seule chose : pouvoir se montrer à la surface.

Capture d’écran Twitter @theakwardyeti

Comment éviter les poils incarnés ?

Comme la vie n’est pas qu’une chienne, elle vous laisse quand même la possibilité de prévenir l’apparition des poils incarnés.

Avec la bonne routine de soin

Vous le savez sûrement déjà, une bonne routine de soin est la première étape pour avoir une peau bien nettoyée, hydratée et pas trop épaisse. Prenez donc l’habitude de vous occuper de votre peau de façon quotidienne en appliquant un soin hydratant des pieds jusqu’au cou, en insistant bien sur les zones rugueuses et/ou poilues.

N’hésitez pas à utiliser une crème à base de vitamine A ou d’acides de fruits pour affiner le grain de peau et donc permettre aux poils de sortir plus facilement.

Une fois par semaine, profitez d’une douche ou d’un bain pour exfolier votre épiderme avec un exfoliant chimique ou un gommage doux en grains (de préférence une formule qui n’abîme pas trop la barrière hydrolipidique).

Une autre technique très efficace est le brossage de la peau à sec autrement appelé le brossage lymphatique. Effectivement, dit comme ça, ça fait un peu peur, mais le résultat est vraiment satisfaisant, aussi bien sur les poils incarnés que sur la texture de la peau. Cette technique consiste tout simplement à se passer une brosse à poils durs sur l’intégralité du corps afin de se débarrasser de toutes les cellules mortes qui ont pu s’accumuler à la surface de l’épiderme.

Sinon, si vous n’êtes pas très portée sur le gommage mécanique, vous pouvez passer un coton imbibé de lotion à base d’acide salicylique ou d’acide glycolique sur les zones où vous avez l’habitude de vous épiler ou de vous raser. Attention tout de même : ce type de produit a tendance à dessécher la peau, alors n’en abusez pas (une fois tous les deux jours suffit) et surtout n’oubliez pas de bien hydrater votre peau pour compenser.

Le poil incarné, comment s’en débarrasser ?

Si malgré toutes ces précautions, certains poils adolescents ont décidé de vous faire la misère, ne vous acharnez pas dessus à grands coups d’ongles. Vous risqueriez d’aggraver l’inflammation et de vous retrouver avec des cicatrices.

Comment traiter un poil incarné chez soi ?

Si votre cas ne mérite pas d’aller consulter un dermatologue (en cas de doute, c’est toujours mieux de prendre rendez-vous), voici une méthode toute simple pour venir à bout d’un poil incarné :

Exfoliez la zone concernée avec un gommage à grains, un exfoliant enzymatique ou un loofah.

Posez ensuite une compresse d’eau tiède sur le poil incarné pour calmer l’inflammation et dilater les pores de la peau.

Au bout de cinq minutes, coupez la compresse en deux et exercez une légère pression tout autour du poil incarné afin de le faire apparaître à la surface de la peau. Attention éviter d’utiliser les ongles !

Retirez le poil avec une pince à épiler préalablement désinfectée à l’alcool à 90°.

Désinfectez la lésion avec un antiseptique et appliquez une crème anti-bactérienne pour éviter l’infection.

Si vous préférez éviter de trop triturer votre peau mais voulez quand même faire sortir le poil, sachez que vous pouvez le traiter comme un bouton d’acné : appliquez un soin à base d’acide salicylique matin et soir pour réduire l’inflammation et remettre le poil rebelle dans le droit chemin.

Vous verrez, au bout de quelques jours, il sortira tout seul de sa tanière.

Et vous, que faites-vous contre les poils incarnés ?

