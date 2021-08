Pourquoi les poils poussent-ils parfois par deux ?

Que vous vous rasiez, vous épiliez ou que vous restiez comme vous êtes, il peut arriver au cours de votre vie que deux poils poussent dans le même follicule pileux. Mais pourquoi donc ?

Que ce soit sur les jambes, les aisselles, le maillot ou le menton (oui ça arrive aussi), les poils jonchent le corps. Et que l’on décide de les enlever ou de les garder, certains d’entre eux finissent par pousser sous la peau… ou encore par se faire une place au soleil par deux, par trois ou par quatre !

Mais pourquoi ? Les raisons sont plutôt simples en fait. Laissez-nous vous expliquer…

Le pili multigemini : une problématique plus commune qu’on ne le pense

Le pili multigemini est un phénomène considéré comme rare par le corps médical. En réalité, il s’agirait d’un problème beaucoup plus courant qu’il n’y parait mais très peu diagnostiqué car les personnes touchées ne vont consulter des spécialistes que lorsqu’il y a infection.

Pour faire simple, cette « anomalie » est caractérisée par l’existence de plusieurs poils au sein du même follicule pilo-sébacé. Généralement assez drus et noirs, ils apparaissent souvent après le rasage ou l’épilation. Voilà pourquoi on attribue cette problématique à ce type de pratique ! Mais en réalité, les poils poussent naturellement comme ça chez certaines personnes et rien ne contribue spécifiquement à leur apparition.

Jodie Silleri, médecin généraliste et cosmétologue, explique au magazine Mamamia :

« Il n’est pas rare qu’un seul follicule ait plusieurs poils qui poussent. Nous commençons juste à le remarquer plus. En partie, c’est parce qu’après le rasage, les poils semblent plus courts et plus épais, ils deviennent donc plus apparents. »

Mais quelles en sont les causes ?

La repousse par deux, par trois ou par quatre du poil n’a pas de cause connue à ce jour. Les spécialistes ne s’accordent d’ailleurs pas sur une raison particulière mais Jeremy Fenton, dermatologue au Schweiger Dermatology Group à New York,a expliqué à Men’s Journal que ce phénomène est « peut-être génétique » — il est souvent observé chez les patients d’une même famille.

Il explique sa théorie :

« Cela peut être causé par la division de la papille du poil — la base — qui dégénère en plusieurs tiges capillaires, ou par plusieurs papilles capillaires fusionnant ensemble. »

Est-ce que le pili multigemini est problématique ?

La plupart du temps, le pili multigemini n’entraine pas de problème particulier mis à part l’aspect esthétique de la pousse des poils. Mais il peut arriver chez certaines personnes que le follicule pileux s’infecte et entraîne une folliculite c’est-à-dire l’apparition de boutons rouges ou blancs venant d’une infiltration bactérienne.

Généralement, ce problème se résorbe de lui-même mais si ça n’est pas le cas, pensez à consulter votre medecin afin qu’il vous prescrive un traitement adapté.

Dans tous les cas, rien de bien catastrophique. Les personnes concernées n’ont aucune contre-indication en matière d’épilation et peuvent donc faire leur vie comme si de rien n’était !

Crédits photo de une : Unsplash – @Billie.