Vous avez parfois mal à la tête pendant ou après le sport ? Voici pourquoi

Pendant une séance de sport ou juste après, des maux de tête commencent à apparaître et ne semblent pas vous quitter ? Figurez-vous que c’est un phénomène plutôt courant et que des experts sont parvenus à l’expliquer.

Faire du sport est très bon pour la santé. Au-delà de protéger des maladies cardovasculaires, pratiquer une activité physique permet de lutter efficacement contre le stress, la dépression et l’anxiété tout en oxygénant les cellules. Bref, c’est utile pour le corps et l’esprit.

Mais si de nombreuses personnes sortent revigorées (ou crevée tout dépend) de leur séance de sport, d’autres (plus de 38% sur 103 personnes sondées selon l’étude d’une clinique nééerlandaise publiée dans The Journal of Headache and Pain) ont littéralement envie de se taper la tête contre un mur ! Leur problématique : la migraine…

« L’activité physique en tant que déclencheur n’est pas rare chez les personnes souffrant de migraine », explique Joey Gee, un neurologue basé à Mission Viejo, en Californie à Allure. « L’un des critères de diagnostic de la migraine est que la douleur peut s’aggraver ou être déclenchée par l’activité et certains mouvements. »

D’où viennent les migraines liées au sport ?

Les maux de tête d’effort peuvent survenir si vous êtes de nature migraineuse et si vous ne l’êtes pas, car les causes qui entraînent ce type de problème peuvent être diverses.

Dans un premier cas, il y a la déshydratation : le corps étant sous-alimenté en eau, il va mettre en place une vasoconstriction intracrânienne pour maintenir une pression sanguine à la hauteur de ses besoins. Du coup, la migraine apparaît. Joey Gee précise :

« La recherche a montré que les migraines induites par l’exercice se produisent plus souvent lors de l’exercice par temps chaud et humide ou à haute altitude. »

Mais ce n’est pas le seul facteur qui peut déclencher des céphalées. Une activité qui gagne en intensité trop rapidement peut aussi diminuer l’oxygénation des tissus et créer une vasoconstriction des veines cérébrales.

De son côté, Deena E. Kuruvilla, neurologue et directrice médicale du Westpoint Headache Institute à Westport, Connecticut explique (toujours au magazine Allure) que « La grande majorité des personnes souffrant de migraine ressentent des symptômes qui peuvent s’aggraver lorsqu’elles pratiquent un sport qui leur demande plus d’énergie ».

Selon Passeport Santé, les activités impliquant le port de charges lourdes ou un travail intense de musculation peuvent aussi augmenter la pression intracrânienne et créer des maux de tête persistants.

Vous l’aurez compris, ce problème peut provenir de problématiques très différentes les unes des autres ! Dans tous les cas, si vous remarquez qu’il apparaît régulièrement, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant pour lui demander son avis sur la question. Lui seul sera en mesure de vous aiguiller vers un traitement médicamenteux ou vers l’étude plus en profondeur de vos potentiels maux et de leur(s) origine(s).

Comment prévenir les migraines avant le sport ?

Même s’il est difficile de prévenir les migraines, il existe quand même deux-trois trucs à faire pour donner au corps ce dont il a besoin avant l’exercice et ainsi diminuer les risques de maux de tête.

D’abord, buvez beaucoup d’eau ! Essayez de boire environ un demi-litre 2 heures avant l’exercice puis hydratez-vous autant que vous le souhaitez pendant et après l’effort pour prévenir la déshydratation.

Si vous voyez qu’il fait trop chaud, n’hésitez pas à reporter votre séance à une heure où la chaleur est moins pesante ou exercez-vous dans un endroit plus frais.

Évidemment, pensez à bien vous échauffer afin que le corps ne subisse pas de pressions trop fortes à froid et que le rythme cardiaque puisse augmenter doucement mais sûrement. À vous de jouer !

