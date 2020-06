Évite les poils incarnés sur le maillot grâce à ces conseils

SalbeT a dit :



Raser dans le sens des poils !! Alors certes, ça repousse plus vite, mais dans mon cas, j'ai pu dire adieu à mes poils incarnés (merci soeurette ) Mon astuce (spécial rasage) enfin pour être tout à fait honnête, celle de ma sœur (rendons à César...)Raser dans le sens des poils !! Alors certes, ça repousse plus vite, mais dans mon cas, j'ai pu dire adieu à mes poils incarnés (merci soeurette Cliquez pour agrandir...

Est-ce que quand on passe par l'épilateur électrique il peut également y avoir un sens d'épilation ? Selon si on l'utilise du bas vers le haut ou inversement ? Et est-ce que c'est efficace dans ce cas-là ou pas du tout puisque dans tous les cas le poils est arraché ?Je suis plus une adepte de l'épilation que du rasage, mais les poils incarnés sur le maillot c'est un calvaire.. Ça foire un peu le côté "je me sens bien car bien épilée"..