Nominations, date, favoris, absents… : tout ce qu’il faut savoir des BAFTA 2024

Avec 13 nominations, Oppenheimer est le favori de la compétition, suivi de près par Pauvres Créatures et ses 11 nominations. Si Killers Of The Flower Moon repart avec 9 nominations, Barbie, lui, n’en a récolté que 5. En attendant un nouveau match serré entre les films ayant fait l’actualité de 2023, voici tout ce qu’il faut savoir des BAFTA 2024.

Les British Academy Film Awards, communément appelés BAFTA, se tiennent chaque année pour célébrer l’excellence dans le cinéma britannique. Comparable aux Oscar, cette cérémonie annuelle, fondée en 1949 est l’un des temps forts annuel dans le monde du cinéma. À un mois de la 77ème édition, voici tout ce qu’il faut savoir sur la cérémonie.

Oppenheimer en gain de vitesse, Anatomie d’une chute continue sa folle lancée…

Le biopic de Nolan, Oppenheimer, se positionne en favori avec une série de 13 nominations. En revanche, Barbie de Greta Gerwig perd du terrain, avec seulement 5 nominations ; une déception après ses nombreuses nominations aux Golden Globes. Malgré ses immenses qualités, le film ne fait pas partie des prétendants aux BAFTA de la meilleure réalisation et du meilleur film.

En revanche, l’ascension continue d’Anatomie d’une chute ne passe pas non plus inaperçue, avec sept nominations , et ce, dans des catégories clés telles que le meilleur film étranger, le meilleur casting, le meilleur scénario, le meilleur montage ou encore la meilleure actrice pour la charismatique et mystérieuse Sandra Hüller, qui joue une femme dont on ignore si elle a assassiné son conjoint.

Une seule réalisatrice dans la catégorie meilleur film

Avec Anatomie d’une Chute, Justine Triet est la seule femme nominée dans la catégorie du meilleur film, alors qu’on aurait pu y attendre la présence de cinéastes remarquées comme Greta Gerwig, ou Celine Song, réalisatrice du très beau Past Lives.

Qui sera le meilleur film ?

Les participants à ce choc des titans pour le meilleur film seront donc Oppenheimer, Killers Of The Flower Moon, Winter Break d’Alexander Payne ainsi que le sublime Pauvres Créatures de Yórgos Lánthimos. Ce dernier titre récolte par ailleurs 11 nominations, devenant ainsi le deuxième favori derrière Oppenheimer.

Qui sera la meilleure actrice ?

L’actrice allemande Sandra Hüller se démarque avec deux nominations, concourant pour la meilleure actrice dans Anatomie d’une chute et dans le meilleur second rôle pour La zone d’intérêt, Grand prix au festival de Cannes. Cependant, on regrette l’absence de Lily Gladstone, qui est selon nous, ce que Killers Of The Flower Moon avait de meilleur.

En revanche, Margot Robbie est en lice (tout comme Ryan Gosling dans la catégorie meilleur acteur), ainsi qu’Emma Stone pour Pauvres Créatures, Fantasia Barrino pour La couleur pourpre ou encore Carey Mulligan, pour Maestro.

Les BAFTA, ça aura lieu quand ?

La cérémonie des British Academy Film Awards 2024 se déroulera le dimanche 18 février, à 20 heures (heure locale).

Ça aura lieu où ?

La cérémonie aura lieu entre les murs du Royal Festival Hall, situé au cœur du Southbank Centre de Londres.

Toutes les nominations dans les principales catégories

Meilleur film

Anatomie d’une chute

Winter Break

Killers of The Flower Moon

Oppenheimer

Pauvres créatures

Meilleur film britannique

Sans jamais nous connaître

How to Have Sex

Napoléon

The Old Oak

Pauvres créatures

Toi et moi ?

Saltburn

Scrapper

Wonka

La Zone d’intérêt

Meilleur réalisateur

Justine Triet, Anatomie d’une chute

Andrew Haigh, Sans jamais nous connaître

Alexander Payne, Winter Break

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer

Jonathan Glazer, La Zone d’intérêt

Meilleur scénario

Anatomie d’une chute

Barbie

Winter Break

Maestro

Past Lives – Nos vies d’avant

Meilleure actrice

Fantasia Barrino, La Couleur pourpre

Sandra Hüller, Anatomie d’une chute

Carey Mulligan, Maestro

Margot Robbie, Barbie

Vivian Oparah, Toi et moi ?

Emma Stone, Pauvres créatures

Meilleur acteur

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Bayard Rustin

Paul Giamatti, Winter Break

Barry Keoghan, Saltburn

Cillian Murphy, Oppenheimer

Teo Yoo, Past Lives – Nos vies d’avant

Meilleure actrice dans un second rôle

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, La Couleur pourpre

Claire Foy, Sans jamais nous connaître

Sandra Hüller, La Zone d’intérêt

Rosamund Pike, Saltburn

Da’Vine Joy Randolph, Winter Break

Meilleur acteur dans un second rôle

Robert De Niro, Killers of The Flower Moon

Robert Downey Jr, Oppenheimer

Jacob Elordi, Saltburn

Ryan Gosling, Barbie

Paul Mescal, Sans jamais nous connaître

Dominic Sessa, Winter Break

