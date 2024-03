Lio révèle l’identité de son violeur dans une interview bouleversante

Dans un entretien accordé au magazine belge «Max» à paraître samedi, Lio révèle l’identité de son violeur. «Tout ça ne finit jamais », raconte celle qui a été abusée à l’âge de 10 ans.

« Je me suis rendu compte il y a deux ans que j’ai été violée. J’ai mis ce mot là dessus. Et depuis rien ne va. » En 2022, dans une interview à Télé-Loisirs, la chanteuse et actrice Lio revenait sur sur le traumatisme du viol dont elle avait été victime quand elle était enfant. Des confidences alors glaçantes : « J’ai été violée par un proche de la famille quand j’avais 10 ans à l’arrière de la voiture de mes parents. Digitalement. Tranquillement, pendant que mes parents conduisaient, à côté de ma petite soeur [Helena Noguerra, NDLR] qui avait 3 ans ».

Une vie gâchée par un beau-père incestueux

Dans un long entretien au magazine belge Max, qui sort ce samedi, Lio révèle l’identité de son violeur : son beau-père, Alberto Nogueira. Ce dernier, par ailleurs le père d’Helena Noguerra, vivait depuis qu’elle était toute petite avec sa mère. Elle confie : « Pourquoi je suis si méfiante, que j’ai tant de pare-feu, que je me prépare comme à un combat de krav maga à chaque fois que je vais dehors ? » Bouleversée, la chanteuse poursuit : « Comprenez bien… Ma vie est un combat de tous les jours. Il y a des matins (où) pour me lever et faire un café, c’est la fin du monde. Parce qu’une enfance avec un beau-père incestueux – je n’ai pas peur de le dire aujourd’hui – m’a aussi éloignée de ma sœur, parce que mon beau-père est son père. Tout ça ne finit jamais. »

Cette prise de conscience tardive a été possible grâce au mouvement #MeToo et à toutes les lectures féministes qui ont nourri l’artiste. « Grâce à cette nouvelle génération de féministes, j’ai été un phénix, mais je n’ai pas encore fini. Ça prend toute une vie. Et tant qu’on ne s’aime pas, on n’aime pas les autres. Tant qu’on ne se fait pas confiance… » Depuis plusieurs années, Lio ne mâche pas ses mots sur le patriarcat et ne manque pas une occasion d’affirmer sa conscience féministe. Récemment encore, elle s’exprimait sur l’affaire Depardieu et dénonçait un milieu où « tout le monde sait et personne ne dit rien ».

L’intégralité de l’interview est à retrouver samedi dans le magazine Max.