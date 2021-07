Ok je suis au troisième trimestre de grossesse, je dois faire quoi ?

Ça y est, vous êtes officiellement dans la dernière ligne droite de la grossesse ! Bon, le plus dur reste à venir, mais ça y est, ça sent la fin. Suivez le guide, on vous explique tout.

Vous commencez à avoir un bon petit (gros) ventre qui prend de plus en plus de place et un bébé à l’intérieur qui n’hésite pas à prendre vos organes pour un trampoline.

Vous êtes un peu rodée sur les rendez-vous mensuels avec votre médecin ou sage-femme et faire pipi dans un flacon n’a plus de secret pour vous. Vous savez même comment faire pour ne pas vous en foutre plein les doigts, et ça, c’est une petite victoire.

Maintenant que vous avez terminé le deuxième trimestre, qu’est-ce que vous devez faire pour les derniers mois en binôme avec votre enfant à naître ? Programmer des rendez-vous, encore et toujours (promis, c’est bientôt terminé).

Le septième mois de grossesse, bienvenue dans le dernier trimestre

Bon là, vous commencez peut-être à en avoir un peu marre. Vous êtes rapidement essoufflée, vous pouvez avoir mal aux jambes, au dos… Pas la grosse pêche, quoi. Mais ce n’est pas forcé non plus, chaque grossesse est différente, et si ça se trouve vous pétez la forme comme une cheerleader avant un match de basket, les pompons en moins.

En dehors de ces maux (ou non maux), vous devez, comme les mois précédents, avoir une consultation avec votre sage-femme, médecin ou gynécologue pour une petite visite de contrôle. C’est pour vérifier que tout va bien pour vous et votre bébé à naître. Examen du col, prise de tension, mesure du poids, un petit pipi dans un flacon et hop, vous êtes peinarde jusqu’au mois prochain.

Mais d’ailleurs, en parlant du mois prochain, c’est le moment de booker deux rendez-vous très importants : la dernière échographie et le rendez-vous avec un médecin anesthésiste.

Le huitième mois de grossesse, ça commence à être chaud

Oui bon là, ça devient de plus en plus compliqué de faire des choses simples à cause de votre ventre énorme, comme regarder vos pieds en étant debout. Ne vous inquiétez pas, rien n’a disparu, et vous pourrez bientôt de nouveau admirer vos orteils.

Sinon, pour le côté plus sérieux, le huitième mois est très important au niveau des rendez-vous médicaux, puisque c’est le moment de voir votre bébé in utero pour la dernière fois grâce à l’échographie morphologique du dernier trimestre.

Pendant cette écho, on vérifiera la position de la bête (est-ce qu’il a la tête en haut ? En bas ? Est-ce qu’il danse la lambada ?) mais aussi l’emplacement du placenta. On vérifiera aussi l’évolution de la croissance du bébé, et on pourra vous donner une estimation du poids à sa naissance. Toutes ces indications aideront à anticiper un peu votre accouchement.

D’ailleurs, en parlant d’anticipation, vous pouvez aussi glisser votre projet de naissance dans votre dossier de maternité, qui donnera des indications à l’équipe médicale sur la manière dont vous souhaitez accoucher (avec ou sans péridurale, dans telle ou telle position, si vous voulez couper le cordon immédiatement ou non, ce genre de choses quoi.)

Le deuxième rendez-vous très important, c’est celui avec l’anesthésiste. Oui, ce rendez-vous est obligatoire, même si vous ne souhaitez pas avoir de péridurale, parce qu’on a beau être mega décidée à accoucher sans péri, on est aussi libre de changer d’avis une fois que les contractions ont commencé et qu’on souffre comme jaja. Ce rendez-vous permet donc de savoir si vous êtes une bonne candidate à l’anesthésie, et si vous ne présentez pas de contre-indications.

Le huitième mois est aussi le début de votre congé maternité, qui doit commencer six semaines avant l’accouchement. C’est le moment de mettre vos affaires en ordre au bureau, de prévoir un petit mail automatique très professionnel disant « coucou, je vais accoucher bientôt, bisous » de planquer votre mug préféré pour que personne ne vous le pique en votre absence (n’est-ce pas, Virginie ?) et de vous barrer de l’open space la tête haute et le ventre lourd (après avoir envoyé à la Sécurité sociale et à la CAF l’attestation de votre congé de maternité signée par votre employeur).

Le neuvième mois de grossesse, la dernière ligne droite

C’est officiel, votre ventre fait la taille du Brésil. Vous êtes au bout du bout de votre grossesse, vous avez peut-être du mal à lacer vos chaussures seule mais ça y est, c’est bientôt terminé.

Une dernière visite de contrôle est prévue, avec les petits examens habituels (vous tendez le bras immédiatement pour qu’on vous prenne votre tension avant même qu’on vous le demande tellement vous êtes habituée), et pour l’instant, c’est tout.

Vous devez sûrement scruter les moindres douleurs venant de votre ventre pour savoir si c’est des contractions de travail ou juste un pet coincé, vos seins sont prêts à exploser, vous recevez des textos de vos proches tous les jours ou presque pour savoir si « alors, ça y est ? » et vous googlelisez peut-être quatre fois par jour la phrase « comment déclencher un accouchement naturellement » tellement que vous n’en pouvez plus.

Vous êtes prête et archi prête, votre valise de maternité avec tout le nécessaire est bouclée, vous avez calculé l’itinéraire le plus rapide pour aller à la maternité, vous êtes dans les starting blocks.

Si votre bébé n’est vraiment pas pressé et que vous arrivez à la date du terme de votre grossesse, vous avez un petit rendez-vous à la maternité pour savoir où ça en est. Et si tout va bien et que le travail n’a pas commencé, vous êtes renvoyée chez vous, l’âme en peine, à ronger votre frein.

Allez courage, dans tous les cas, le squatteur de votre utérus finira bien par sortir, il ne va pas rester là jusqu’à ses 18 ans.

Et si vous pensez qu’après l’accouchement, c’est terminé, je vous invite fortement à lire le prochain article de cette série qui vous parlera du quatrième trimestre de grossesse, cet enfer fait de couches, de post-partum, de montées de lait et de cicatrice d’épisio.

À tantôt !

Crédit photo image de une : film En cloque : mode d’emploi