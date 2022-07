Hayden Panettiere se livre sur sa toxicomanie en dépression du post-partum

L’actrice s’est confiée récemment sur sa toxicomanie, et sur sa dépression du post-partum.

Depuis l’âge de 15 ans, date de ses premiers tapis rouges, la star de Heroes et de Nashville consomme des drogues et de l’alcool. Au début, comme elle le confie au magazine People, son équipe lui filait de petites pilules pour se booster pendant les interviews, sans qu’elle sache de quoi il s’agissait. Puis très vite, c’est la descente aux enfers, et elle devient accro.

Hayden Panettiere : sa dépression du post-partum a aggravé sa toxicomanie

Hayden Panettiere – Hereos

Comme elle l’explique dans les colonnes du magazine américain, elle a réussi, durant sa grossesse, à rester sobre. Pas d’alcool et pas de drogue pendant qu’elle portait sa fille Kaya en 2014, enfant qu’elle avait eu avec le champion du monde de boxe poids lourd Wladimir Klitschko.

Mais après l’accouchement, tout s’effondre :

Je n’ai jamais eu le sentiment de vouloir faire du mal à mon enfant, mais je ne voulais pas passer du temps avec elle. Il y avait cette « couleur grise » dans ma vie. Hayden Panettiere pour People Magazine

Sa consommation de drogues et d’alcool augmente furieusement, tant et si bien qu’elle décide de se séparer du père de sa fille et d’envoyer cette dernière vivre avec lui en Ukraine.

J’avais des secousses quand je me réveillais et je ne pouvais fonctionner qu’en sirotant de l’alcool. C’était la chose la plus difficile que j’ai jamais eue à faire. Mais je voulais être une bonne mère pour elle, et parfois cela signifie la laisser partir. Hayden Panettiere pour People Magazine

Une étude de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration explique, dans un rapport américain, que près de 15% des femmes en dépression du post-partum, dans la première année suivant la naissance de leur bébé, se plongent dans une consommation excessive et dangereuse d’alcool. Mais les centres de toxicomanie américains se désolent du manque de recherches effectuées sur le lien entre les troubles liés à la toxicomanie et la dépression du post-partum.

Concernant Hayden Panettiere, après avoir contracté une jaunisse qui l’a obligée à être hospitalisée, elle a réussi à stopper toute consommation d’alcool ou de drogue et est de nouveau sur les planches en reprenant son rôle de Kirby Reed dans le prochain film Scream.

À lire aussi : Un entretien systématique pour dépister la dépression post-partum ? Ça arrive dès 2022