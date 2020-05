Culottes menstruelles : notre comparateur (+ codes promos) !

Depuis quelques années, les culottes de règles fleurissent à tous les coins de rue et c’est une super nouvelle !

Cette protection hygiénique cumule avantage écologique (puisqu’elle se garde longtemps), usage externe (pour celles qui n’aiment pas insérer des choses dans leur vagin) et, selon moi, confort extrême.

Je peux le dire : la culotte menstruelle, je l’ai adoptée aussitôt essayée, et j’ai été subjuguée de me rendre compte que j’ai passé DES ANNÉES avec des protections qui ne me convenaient pas avant de trouver le Saint Graal (qui n’est donc pas un calice).

Choisir sa culotte de règles

Mais qui dit plein de marques sur le marché, dit difficulté à choisir…

Une culotte de règles, ça a un coût (plusieurs dizaines d’euros) et savoir quel modèle privilégier peut être difficile.

C’est pourquoi l’équipe de madmoiZelle a contacté plein de marques pour tester des culottes menstruelles et dresser ce comparateur, qui sera enrichi à l’avenir avec de nouveaux modèles !

Chaque modèle a été testé pendant 2 cycles. Tu trouveras dans cet article :

Le profil de la testeuse (flux, protections habituelles…)

Plusieurs critères notés sur 5

Un lien pour acheter la culotte en question

La certification OEKO-TEX Standard 100 Cet article mentionne des tissus certifiés OEKO-TEX Standard 100. Ce qui veut dire : Chaque composant d’un article certifié Standard 100 (fil, boutons, accessoires…) a été testé au niveau des produits toxiques et est donc inoffensif pour le corps comme pour l’environnement. […] Le test se base sur de nombreux produits […] pouvant être dangereux pour la santé humaine. Les règles du Standard 100 sont souvent plus strictes que les normes nationales comme internationales. Les critères sont mis à jour au moins une fois par an, selon les avancées scientifiques ou les nouvelles régulations.

Avis sur les culottes de règles FEMPO

FEMPO a été la première marque française à commercialiser des culottes menstruelles.

Cette boîte est une success story 100% féminine, que madmoiZelle accompagne depuis longtemps : c’est donc tout naturellement qu’on commence le comparatif par les culottes FEMPO !

À noter :

La livraison se fait partout dans le monde, sous 15 jours

Les culottes sont en tissu certifié OEKO-TEX Standard 100

Tailles : du 34 au 48

Couleur : noir

Avis sur la culottes de règles FEMPO Hipster (le shorty)

Clémence, la rédactrice en chef de Rockie, a testé la culotte de règles FEMPO Hipster. Elle a un flux plutôt normal et utilise la coupe menstruelle depuis des années.

Voici son retour :

Ultra confortable, englobe bien la fesse, zéro problème de fuite pendant 10h, bonne solidité dans le temps, mais met longtemps à sécher.

Et voici les notes attribuées !

Avis sur la culotte de règles FEMPO Power++ (flux abondant)

Océane a un flux très abondant, au point de devoir doubler les protections classiques (elle utilise tampon + serviette). Elle a donc logiquement testé la FEMPO Power++.

Voici ce qu’elle en dit :

Très confort, elle taille tout de même un peu petit. J’ai été surprise de pouvoir la porter 8h le 3è jour de mes règles, qui est encore relativement abondant. J’ai dû l’enlever après, pas à cause d’une fuite mais à cause de la sensation d’humidité. Elle absorbe nettement plus que le modèle classique, sans être beaucoup plus épaisse !

Code promo FEMPO FEMPO offre un code promo aux madmoiZelles ! -10% de réduction sur tout le site avec le code MADMOIZELLE10 Valable jusqu’au 15 juillet 2020 inclus

Avis sur les culottes de règles Elia Lingerie

Elia Lingerie vend des culottes menstruelles, mais aussi des boxers/shorty et un tanga ; la marque propose une collection ado pour les 1ère règles (j’aurais ADORÉ avoir ça bon sang) ainsi qu’une ligne grossesse & maternité.

À noter :

La livraison se fait partout dans le monde

Des packs solidaires incluent des donations aux Hôpitaux de France ainsi qu’un sac de lavage écologique

Les culottes sont en tissu certifié OEKO-TEX Standard 100 et fabriquées en France (certification Origine France Garantie)

Tailles : du XS au XXL (variable selon les modèles)

Couleurs : noir, azur, framboise, pêche (variable selon les modèles)

Avis sur la culotte de règles Elia Lingerie (shorty amande)

Lucie a testé le shorty d’Elia Lingerie. Elle a un flux plutôt normal, est une habituée de la cup mais aussi des culottes de règles.

Voici son retour :

Joli modèle, très confortable et aucune sensation d’humidité (mais j’ai un flux moyen). Très bonne qualité !

Avis sur les culottes de règles Réjeanne

Réjeanne a une promesse simple : « la culotte menstruelle qui vous fera oublier vos règles ». Audacieux défi !

La marque se démarque (appelle-moi Baudelaire) notamment en proposant des modèles fort élégants (toute la collection ici), avec un vrai côté lingerie fine qui permet, en effet, d’oublier qu’il s’agit d’une protection hygiénique.

Elle vend également un maillot de bain pensé pour les flux très légers, les débuts/fins de règles, ou à coupler avec une protection classique — mais nous n’avons pas pu le tester (c’est bof la saison).

À noter :

La livraison se fait partout dans le monde et est offerte en France

Les culottes sont en tissu certifié OEKO-TEX Standard 100 et fabriquées en France, la doublure est en coton biologique certifié GOTS

Tailles : du 34 au 50 (du 34 au 48 pour le maillot de bain)

Couleurs : noir, bleu, rouge, jaune, rose, or, poudré, terracotta, vert, orange, sienne (selon les modèles)

Avis sur la culotte de règles Rhéa Plumetis de Réjeanne

Cassandre a testé la jolie culotte Rhéa Plumetis de Réjeanne. Habituée des serviettes hygiéniques lavables, elle décrit son flux comme « tranquille » !

Voici son avis :

Très bon équilibre entre l’aspect lingerie et règles ! Pas du tout d’aspect couche. Le plumetis a l’air costaud. Le côté un peu taille haute, qui pourrait être inconfortable en période de règles (ballonnements tmtc), ne l’est pas du tout. La matière est bien équilibrée sur la culotte, entre le plumetis en mèche et la partie règles plus épaisse. C’est vraiment bien fait !

Avis sur la culotte de règles Rhéa taille haute, dentelle, fleurs de Réjeanne

J’ai craqué pour un autre très beau produit signé Réjeanne : une culotte taille haute, avec de la dentelle fleurie sur les côtés. Merveille !

Voici mon avis — à noter que j’ai un flux plutôt abondant les premiers jours.

Qui l’eût cru ? La plus jolie pièce de mon tiroir à culottes est une culotte menstruelle ! Vrai coup de cœur pour ce modèle, à la fois au niveau du visuel et du confort : c’est simple, une fois enfilée, je l’oublie immédiatement. Elle absorbe le flux d’une journée entière sans soucis, sans être trop épaisse, ce qui la rend agréable, facile à laver et lui permet de sécher plutôt rapidement. J’aime beaucoup le côté taille haute qui fait remonter la partie absorbante haut sur les fesses, et réchauffe le ventre, toujours un petit plus en cas de crampes menstruelles. Le prix plutôt élevé de cette culotte est la seule chose qui peut rebuter, mais la qualité du produit fait que je comprends ce choix. À demander en cadeau d’anniversaire si vous rêvez de la mettre sur vos fesses !

Code promo Réjeanne Réjeanne offre un code promo aux madmoiZelles ! -10% de réduction sur tout le site avec le code MADMOIZELLE10 Valable pour la 1ère commande, jusqu’au 31 mai 2020 inclus

Avis sur les culottes de règles Pourprées

Pourprées est une marque française de lingerie menstruelle créée par deux sœurs, Agathe et Iris. Elle propose 3 culottes de règles, dont une taille haute.

À noter :

La livraison est offerte dans le cadre du déconfinement

Les culottes sont en tissu certifié OEKO-TEX Standard 100 et fabriquées en France à partir de coton bio (certifié GOTS)

Tailles : du 32 au 58

Couleur : noir

Avis sur la culotte de règles Cattleya de Pourprées

Véro a testé la culotte de règles taille haute Cattleya. Elle a un flux normal, et est passée aux culottes menstruelles après des années à alterner tampons et serviettes.

Voici son avis :

Moi qui ne porte généralement pas de taille haute, j’ai été très agréablement surprise ! Même avec le ventre un peu gonflé, c’est agréable. Modèle super confortable, et vraiment joli. Seul bémol, j’ai eu une sensation d’humidité en fin de journée, alors que mon flux n’est pas très abondant.

Faustine, qui a un flux faible, a elle aussi essayé la Cattleya, et rejoint l’avis précédent :

Très confortable, la taille haute ne serre pas du tout le ventre. La culotte est vraiment belle avec sa petite dentelle, ne fait pas du tout « mémé » ni gaine. Par contre, je sentais plus l’odeur de mes règles qu’avec une serviette ou un tampon. Et je trouve que la culotte a mis très longtemps à sécher (3 jours).

Au niveau des tailles, les avis divergent : Véro a pris son 36 habituel et elle en est ravie, tandis que Faustine est contente d’avoir pris une taille au-dessus de ce qu’elle porte au quotidien.

Cela dépend aussi du confort recherché, certaines préfèrent une culotte bien tight, d’autres une version un poil plus lâche qui n’appuie pas sur le ventre !

Si tu hésites entre 2 tailles, la plupart des marques conseillent de prendre la plus grande histoire de ne pas te retrouver à l’étroit.

Avis sur la culotte de règles Saforelle

Saforelle vend des produits d’hygiène intime, des protections hygiéniques en coton bio, une coupe menstruelle et une culotte menstruelle.

À noter :

La culotte est en tissu certifié OEKO-TEX Standard 100

Elle se vend en boutique (liste des points de vente)

Tailles : du 34 au 44

Couleur : noir

Je me suis chargée de la tester ; j’ai un flux normal à abondant selon les jours, et je préfère les protections externes (culottes menstruelles en 1er lieu).

Malheureusement, je n’ai pas été convaincue… La culotte est très rigide à l’entrecuisse, et la matière de la partie absorbante n’est pas agréable au contact contre la vulve.

Je n’ai pas eu de fuite, mais j’ai ressenti une sensation d’humidité plus vite qu’avec d’autres modèles.

À noter cependant que la culotte de règles Saforelle est l’une des moins chères de cette sélection !

Avis sur les culottes de règles Smoon

Smoon est une marque française fondée par une femme. Elle propose culottes, shortys, et une collection pour ados disponible en pré-commande !

À noter :

Toutes les culottes de règles Smoon sont sans coutures

Les produits sont en tissu certifié OEKO-TEX Standard 100 et fabriquées en Tunisie

La marque propose une offre « Satisfaite ou remboursée »

Livraison en France (métropolitaine + DOM-TOM) et en Europe

Tailles : XS au XXL

Couleurs : noir pour le shorty, noir, bleu, rouge, kaki, corail et beige pour la culotte

Avis sur la culotte de règles Séléné de Smoon

Cassandre et Lucie ont testé la culotte de règles Séléné de Smoon. Les deux ont un flux normal.

Voici ce qu’elles en disent :

La culotte est jolie, simple, basique, efficace ! Au niveau confort, elle paraît un peu serrée avec son élastique qui n’est pas très extensible, mais elle est étonnamment confortable et se détend un peu après le 1er lavage. L’aspect sans couture la rend très légère, toute fine, ce qui est appréciable pour une culotte de règles. Aucun souci à signaler niveau absorption, à part une légère sensation d’humidité en fin de journée, sans que ça ne soit insupportable pour autant. C’est d’autant plus cool que la culotte est d’une finesse incroyable ! Ce modèle conviendra aux flux pas très abondants pour tout le cycle, ainsi qu’au début / à la fin des règles pour celles qui saignent davantage.

Code promo Smoon Smoon offre un code promo aux madmoiZelles ! -10% de réduction sur tout le site avec le code MADMOIZELLESMOON Valable jusqu’au 19 juin 2020 inclus

Avis sur les culottes de règles Modibodi

Modibodi est une marque australienne de lingerie menstruelle, qui existe depuis fin 2013. Elle soutient financièrement diverses associations soutenant les droits des femmes mais aussi l’écologie.

La très chouette collection teen propose plusieurs designs qui changent de ce qu’on voit d’habitude, et la boutique classique inclut une section « grandes tailles », une ligne maternité, des vêtements de sport absorbants, des maillots de bain, en plus des culottes, boxers et shortys menstruels !

Enfin, Modibodi a une ligne végane.

À noter :

Les culottes sont fabriquées sans nanoparticules et sans substances perfluoroalkylées (PFAS)

Livraison en Europe et dans plein de pays du monde, mais des frais de douane peuvent être à prévoir

Tailles : du XS au XXXXXXL (variable selon les modèles)

Couleurs : très nombreuses, variables selon les modèles

Avis sur la culotte de règles Sensual Lace Full Brief de Modibodi

Philou a testé 3 culottes de règles Modibodi. Après des années aux tampons hygiéniques, elle est passée à la lingerie menstruelle ; son flux est plutôt abondant, surtout dans la 1ère moitié de ses règles.

Elle a d’abord essayé la Sensual Lace Full Brief (qui existe en flux léger / modéré) :

Déjà, elle est trop belle : le côté taille haute + bandes transparentes, ça fait vraiment « maillot de bain d’influenceuse », j’adore. On ne peut pas deviner qu’il s’agit d’une culotte de règles. Elle est hyper agréable, la matière est toute douce. Ça ne serre pas au niveau du ventre et le tissu très souple épouse les formes. Je n’ai ressenti aucune sensation d’humidité. Seul petit bémol, la couture me coupait un peu en travers de la fesse donc ça se voyait un peu à travers les vêtements. Mais c’est vraiment le seul !

Avis sur la culotte de règles Sensual Hi-Waist Bikini de Modibodi

Philou a ensuite essayé la Sensual Hi-Waist Bikini, cette fois-ci pour flux abondant (elle est notamment recommandée pour être portée pendant toute une nuit) :

Cette culotte de règles ressemble à une culotte normale, avec sa petite dentelle toute jolie. Elle est hyper agréable, et surtout : aucune sensation d’humidité alors que je l’ai portée pendant mon 1er jour de règles (d’habitude, j’ai besoin de changer de culotte dans la journée tellement je saigne) ! C’est la 1ère fois de ma vie que je suis zen niveau taches de sang au début de mon cycle. Ça va m’enlever une épine du pied !

Avis sur la culotte de règles Seamfree de Modibodi

« Seamfree », ça veut dire « sans couture » : un détail qui peut faire la différence en termes de confort… et pendant les règles, le confort c’est primordial !

Autre point à noter, Philou a testé cette culotte en version bleu pâle, une option rare (et osée) dans le monde de la lingerie menstruelle.

Ce modèle est TROP confortable, ça ressemble aux culottes hyper fines effet « seconde peau ». Elle est quasi-invisible ; mon bleu pâle est un peu flashy mais en noir je pense qu’on ne la voit plus ! Je n’ai rien à lui reprocher niveau absorption (flux modéré à abondant), par contre j’ai peur qu’elle se tache et/ou décolore rapidement : même si le fond est noir, les coutures qui l’entourent sont bleues et sont déjà tachées. Par contre, elle sèche super vite après le lavage !

Choisir sa culotte de règles avec le comparateur

