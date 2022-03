Cette proposition de loi veut forcer l’État à prendre les règles et leurs conséquences au sérieux

C’est une proposition de loi pour que « règles, grossesse, fausses‑couches ou encore ménopause » ne soient plus les grandes oubliées des politiques publiques.

Après avoir porté au Parlement l’allongement du délai d’IVG, passé de 12 à 14 semaines ce 23 février 2022, la députée Albane Gaillot vient de présenter une nouvelle proposition, « pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle ».

À ses côtés, une vingtaine de parlementaires de différents bords politiques, les députées France Insoumise Clémentine Autain (qui a récemment porté la résolution pour la reconnaissance de l’endométriose dans la liste des affections longue durée) et Danièle Obono, ou encore les ex-LREM Cédric Villani, Matthieu Orphelin ou encore Martine Wonner.

Le but ? Sortir la question de la santé menstruelle du seul angle financier :

« Si le gouvernement s’est engagé à lutter contre la précarité menstruelle des étudiantes, femmes sans domicile et femmes incarcérées via la distribution gratuites de protections menstruelles, mais également à assurer une transparence des compositions des protections via un affichage obligatoire, mesures que je salue, c’est la santé menstruelle dans son ensemble qui doit être mieux prise en compte pour toutes les femmes, dans tous les lieux et à tous les moments de leur vie, pour créer une société d’égalité. »