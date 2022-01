L’endométriose bientôt inscrite dans la liste des affections longue durée ?

L’Assemblée nationale a voté ce matin en faveur d’une résolution sur l’endométriose. Une victoire portée par La France Insoumise qui participe à la prise de conscience autour de cette maladie gynécologique répandue mais encore tabou. Pourtant le gouvernement n’a pas soutenu la mesure…

Alors qu’Emmanuel Macron vient tout juste d’annoncer une stratégie nationale pour lutter contre l’endométriose, c’est au Parlement que les choses bougent !

Ce matin, une proposition de résolution portée par la France Insoumise a été adoptée et pourrait permettre enfin la reconnaissance de cette maladie gynécologique comme une affection longue durée (ALD).

À la tribune, la députée Clémentine Autain a rappelé les conséquences très concrètes de l’endométriose et l’urgence d’agir :

« Combien de femmes se sont vues répondre quand elles confient leur maladie, ce qui n’est pas évident parce que ça touche à l’intime, que c’est dans le domaine des menstruations, qui est un sujet qui reste malheureusement encore tabou ?

On leur dit “c’est dans ta tête”, “t’es toujours fatiguée” et puis c’est normal d’avoir mal quand on a ses règles. Ce sont des petites phrases récurrentes qui sont culpabilisantes, d’abord, mais qui disent aussi le déni et qui ajoutent à la douleur de l’endométriose, celle du mépris et de la condescendance. »