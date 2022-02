Ça y est, l’IVG est désormais autorisée jusqu’à 14 semaines

L’Assemblée nationale a adopté ce mercredi 23 février la proposition de loi visant à allonger le délai de recours à l’IVG, le faisant passer de 12 à 14 semaines. Une victoire féministe !

C’est sous les applaudissements que l’Assemblée nationale a adopté cet après-midi la proposition de loi visant à allonger le délai de recours à l’IVG avec 135 voix pour et 47 contre.

C’est la députée Albane Gaillot qui a porté cette proposition depuis août 2020 et qui l’a vue adoptée par les parlementaires non sans une certaine émotion :

« L’avortement n’est pas un échec, une erreur de parcours ou un drame, c’est une solution pour les femmes qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse », a-t-elle affirmé avec force devant l’hémicycle.

Elle a aussi rappelé que pour certaines femmes, ce droit était « formel et non réel » et a cité plusieurs témoignages de femmes qui se sont retrouvées face à l’impossibilité d’avorter en France.

Que contient la loi allongeant le délai d’accès à l’IVG ?

Cette loi « marquera plusieurs avancées » : en effet, la proposition ne contient pas que l’allongement du délai d’accès à l’IVG, comme nous l’avait expliqué Albane Gaillot. Elle vient aussi ouvrir la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les IVG instrumentales et supprime aussi le délai de réflexion de deux jours pour confirmer une demande d’IVG en cas d’entretien psychosocial préalable.

La loi vise également la création d’un répertoire des professionnels pratiquant l’IVG.

#DirectAN

[COMMUNIQUE DE PRESSE] 🗣

La #PPLIVG est définitivement adoptée.



Cette loi fera date pour les droits des #femmes.



Ce texte de progrès pour la société entière, appartient à celles et ceux qui défendent le droit à l’#IVG. ⤵️ pic.twitter.com/77MR7uT2zr — Albane Gaillot (@AlbaneGaillot) February 23, 2022

Soutenue par le ministre de la Santé Olivier Véran, la loi a été désapprouvée par le Président de la République, qui a fait connaître sa préoccupation face au traumatisme supposé d’une IVG.

Les féministes, elles, saluent unanimement cette avancée supplémentaire pour les droits sexuels et reproductifs et la liberté de disposer de son corps.

À lire aussi : « Les femmes qui avortent ne prennent pas de contraception » et autres idées fausses sur l’IVG débunkées