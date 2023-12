Disparu depuis plusieurs semaines, l’opposant russe Alexeï Navalny se trouve dans une colonie pénitentiaire dans l’Arctique

La porte-parole de l’opposant au régime russe a indiqué qu’il se trouve dans une colonie pénitentiaire russe, située dans l’Arctique.

Disparu depuis début décembre, l’opposant au régime russe Alexeï Navalny, est en réalité détenu dans l’une des plus sévères colonies pénitentiaires russes, située dans l’Arctique, a dévoilé sa porte-parole Kira Iarmych lundi 25 décembre.

Sur X (anciennement Twitter), elle précise que l’opposant au régime de Vladimir Poutine « va bien » et que son avocat lui a rendu visite. Car depuis trois semaines, les proches d’Alexeï Navalny n’avaient plus de nouvelles, lui qui, depuis trois ans, alterne entre des séjours d’isolement et de détention.

Des « conditions de détention injustes » selon le ministère des Affaires étrangères français

Condamné en août dernier à une nouvelle peine de 19 ans de prison pour « extrémisme », l’homme de 47 ans avait été arrêté en janvier 2021 à son retour de Russie. Il était en pleine convalescence en pour un empoisonnement qu’il impute au régime russe. Il était emprisonné dans la colonie pénitentiaire de la région de Vladimir, à 250 kilomètres à l’est de Moscou.

Mais cette peine devait être purgée dans une colonie pénitentiaire à « régime spécial », selon le jugement. Aujourd’hui il est détenu dans la petite ville de Kharp, d’environ 5 000 habitants, située dans une région reculée du Nord de la Russie. Elle se trouve au-delà du cercle polaire arctique, plusieurs colonies pénitentiaires y sont situées.

Des conditions de détention qui inquiètent la communauté internationale. Le ministère des Affaires Étrangères français, qui y voit des « violations patentes des droits de l’homme », l’état de santé de Navalny s’étant détérioré ces derniers mois.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.