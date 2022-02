C’est un peu dégueu de nettoyer une tétine avec sa bouche, mais est-ce dangereux ?

Beaucoup de parents nettoient ce petit bout de silicone avec la bouche mais est-ce que ça présente des risques ? Léchouiller la tétine de son gosse, or not léchouiller, telle est la question, alors on y répond !

Vous avez sans doute déjà vu des mères ou des pères mettre dans leur bouche la tétine de leur rejeton afin de la nettoyer… Beurkkkkk. Enfin ça, c’est ce que je pensais avant.

Je jugeais énormément les personnes que j’avais vues faire ça, en ayant presque un petit haut-le-cœur, mais voilà… les choses ont changé depuis l’arrivée de mes jumeaux et il m’est arrivé de le faire !

Bon, quel parent ne l’a JAMAIS fait ?

Vous êtes dans un parc, dans la nature ou dans la rue – ou pire encore, dans les transports en commun. Soudain, le gentil bébé, comme possédé par une force maléfique, enlève la tétine de sa bouche et la jette par terre dans un geste de fureur puis se met à pleurer — car oui, il est accro à ce petit bout de plastique. En mauvais parents, on n’en a pas d’autres dans le sac à langer.

La maison est loin, il n’y a pas de pharmacie, ni de supermarché ouvert à l’horizon. Et là, c’est le drame : l’idée vient de lécher la tétine pour la nettoyer. Voilà comment on en arrive à se laisser tenter…

Dans un élan de pur altruisme, on préfère proposer notre bouche aux éventuels gravillons, ou autres poussières, plutôt qu’à celle de notre petit bébé adoré. Figure de la mère sacrificielle, quand tu nous tiens…

Fait-on bien de bousculer notre hygiène buccale (et notre dignité, il faut le dire, les regards dégoûtés sont lourds de sens) ? Est-ce dangereux pour nous et pour le bébé ? Nous avions grand besoin de savoir.

Quels sont les risques ?

À moins que la tétine ne soit tombée dans une crotte de chien (aaaaah, je vais vomir) ou dans une flaque de désherbant, les risques pour le parent qui se lance de ce type de nettoyages sont assez minimes.

Pour l’enfant, qui récolte donc un peu de salive de son parent, le risque est bien entendu la transmission de virus. Si le parent a la grippe ou le Covid, cette tétine sera contaminante. Mais l’intimité entre bébé et parents fait que le virus pourra de toute façon se transmettre d’une autre manière.

D’autres virus peuvent néanmoins se transmettre par cette tétine bavouilleuse, comme l’indique le pédiatre Bertrand Delaisi, secrétaire général adjoint de la Société française de pédiatrie, au Figaro :

« Sucer la tétine de ses enfants les expose à un risque de transmission de virus, comme le virus respiratoire syncytial (à l’origine de la bronchiolite) ou l’herpès. Cela accroît aussi le risque de souffrir de caries dentaires, dont l’apparition est liée à la présence de certaines bactéries. »

Voilà donc pour les potentiels dangers. Mais il y a également des effets bénéfiques.

Pour les allergies, ça réduit les risques

Une étude suédoise fort sérieuse, parue dans Pediatrics en 2013, nous indique que cette technique a des effets bénéfiques pour l’enfant. En effet, le nettoyage de tétine par la bouche des parents réduirait les risques pour lui de présenter des allergies.

Les chercheuses et chercheurs ont recruté 184 enfants à fort risque d’allergie, qu’ils ont suivis jusqu’à l’âge de 3 ans.

À 18 mois, l’examen des enfants a révélé que ceux dont les tétines étaient passées dans la bouche des parents avaient un risque réduit d’eczéma, d’asthme et d’allergies.

On y pensera lors des prochaines chutes de tétines !

Dans l’idéal, on fait quoi ?

Pour commencer, avant la première utilisation d’une tétine, il faut la stériliser, en la trempant dans de l’eau bouillante quelques minutes. Il faut réitérer la technique de temps à autre, pour éliminer les germes et les bactéries résistantes. Lorsqu’elle tombe, un petit nettoyage avec de l’eau chaude et du savon ou du liquide vaisselle est nécessaire.

Comme nous venons de le voir, quand les circonstances le requièrent, un bon coup de léchouille de parent est donc possible !

Voilà donc de quoi balancer le pour et le contre. Mais dans le genre de situations où l’on se résout à ça, on n’a souvent pas le choix. Ce n’est pas vraiment par flemme mais plutôt pour éviter une explosion de hurlements de bébé frustré.

