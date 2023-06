Les dauphins aussi parlent avec une voix un peu couillonne à leur bébé

Une étude montre que les mères dauphins changeraient leur façon de communiquer lorsqu’elles s’adressent à leur progéniture.

Parler avec une voix un peu zinzin lorsqu’on s’adresse à un bébé, ce n’est visiblement pas propre aux humains. En effet, d’après une étude parut dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les mères dauphins modifieraient leur « sifflement » lorsqu’elles communiquent avec leur bébé, le rendant plus enfantin.

Le « mamanais » est utilisé aussi chez les dauphins

Le « mamanais » — ou le « parentais » — c’est le nom donné au langage particulier utilisé par les parents pour s’adresser à leur bébé. Plus aiguë, plus enfantin, cette façon de parler est utilisée, parfois même sans que l’on s’en rende compte, avec les enfants. Et, fait étonnant, certains animaux le font aussi, comme les dauphins, mais aussi les diamants mandarins, une espèce d’oiseaux au bec orange.

Mais pourquoi les dauphins — et les humains — parlent-ils le mamanais avec leur progéniture ? D’après l’étude scientifique et les chercheurs, qui ont analysé les enregistrements acoustiques de 19 femelles dauphins, dans la baie de Sarasota aux États-Unis, cette façon très particulière de communiquer faciliterait l’apprentissage et attirerait l’attention du bébé. Si vous souhaitez en entendre un exemple, c’est sur le site du Woods Hole Oceanographic Institution que ça se passe.

Écouter les sifflements des dauphins pour comprendre leur langage

Laela Sayigh, biologiste à la Woods Hole Oceanographic Institution et co-autrice de l’étude, ce langage mamanais « ressemble beaucoup à ce que font les mères humaines lorsqu’elles parlent d’une voix aiguë à leurs nourrissons ». Elle poursuit : « Cela suggère certainement l’idée que le mamanais remplit probablement une fonction, bien que nous ne soyons pas en mesure de le prouver ».

Quant à Nicole El Haddad, co-autrice également de l’étude, elle précise que « cette étude ajoute de nouvelles preuves concernant les similitudes entre les dauphins et les humains. Cela dit, j’espère que cette découverte intéressante pourra sensibiliser le grand public à la protection de cette espèce charismatique ».

En effet, comme le précise Frants Havmand Jensen, scientifique co-auteur de l’étude, le but de cette étude est de préserver et de comprendre les dauphins : « nous développons des outils pour écouter les sifflements uniques de chaque animal. Si nous pouvions détecter de manière fiable les changements subtils dans les sifflements lorsque les delphineaux sont présents, alors nous pouvons l’utiliser pour comprendre le succès de la reproduction et la santé globale de la population des dauphins sauvages ».

