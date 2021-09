Les dauphins sont-ils à la mer ce que les mecs toxiques sont sur Terre ?

Derrière leur image de version gentille des requins, les dauphins peuvent avoir des comportements répugnants, allant de la torture de marsouins aux viols collectifs.

Publié le 3 novembre 2011

Ah, le dauphin, symbole ultime de la jeune fille en fleur (ex æquo avec le cheval), grand allié de l’Homme dans les profondeurs sous-marines, adorable petit couineur des océans !

Nous avons toutes et tous grandi en nous répétant qu’un dauphin pourrait sauver un humain de la noyade et même d’un requin parce qu’ils sont plus forts qu’eux — un mythe urbain marin tenace.

Ce qu’on ne nous dit pas en revanche, c’est pourquoi les dauphins prendraient la peine de sauver les humains.

Pourquoi tant d’intérêt pour notre espèce ? D’où vient cette prédisposition à nager avec nous et sauter à travers des cerceaux pour un malheureux hareng ? Peut-être du fait que les dauphins peuvent aussi se montrer répugnants, pleins jusqu’à l’évent de mauvaises intentions.

Eh oui : bien dissimulés derrière leur image de sirènes enchantées amies des enfants perdus, ils passent leur temps à commettre d’horribles méfaits.

Les dauphins, violeurs et meurtriers sanguinaires

Ces petits hippies des mers, que l’on s’imagine volontiers sautillant au gré des vagues à longueur de journée en saluant les humains sur leur passage, sur fond de guitare hawaïenne, sont en réalité de dangereux psychopathes.

Les dauphins n’ont besoin que d’une seule raison pour tuer : parce que c’est marrant. C’est la seule explication scientifique qui ait été fournie (véridique). Leurs victimes préférées ? Les marsouins.

Les dauphins sont en effet bien connus pour battre des marsouins à mort pour passer le temps, après les avoir poursuivis en rigolant comme des maniaques (il se peut que certains détails de cet article soient altérés par les sentiments de l’auteure).

Il est courant qu’ils passent également de longs moments à jouer avec les cadavres de leurs victimes. Quand des scientifiques se sont penchés sur des cas de marsouins échoués et sacrément amochés, ils ont d’abord cru que c’était la faute des humains.

Les marques de dents, organes abîmés et os brisés ont vite fini par révéler le terrible secret des dauphins.

Mais il leur arrive également de tuer leurs semblables. Après tout, pourquoi s’arrêter aux voisins quand on peut aussi massacrer sa propre famille et ses amis ?

Il est courant de voir une maman dauphin tuer son bébé dauphin par exemple. Les requins s’en prennent plein la gueule (je suis la première à leur cracher dessus) mais les vrais tyrans des mers, ce sont les dauphins.

« Eh petite, y a Polochon qui veut te dire un secret au fond de l’océan »

Les dauphins, ces grands adeptes du viol collectif

Comme si tuer leurs semblables ne leur suffisait pas, sachez que les dauphins pratiquent également le viol collectif.

Si vous voyez un jour un groupe de dauphins s’ébattre joyeusement sous l’eau, ce n’est peut-être pas ce que vous croyez, et il est probable que le dauphin se trouvant au centre de l’action vous maudisse toute sa vie pour n’être pas intervenu.

Mais ça à la limite hein, « c’est leur problème », et ce n’est pas à nous d’intervenir. Après tout, ce que nous considérons comme immoral ne regarde que nous, c’est peut-être vachement plus rigolo de leur point de vue.

Les dauphins peuvent s’en prendre aux humains, y compris sexuellement

Là où ça commence à nous concerner un peu, c’est quand les attaques ciblent les humains.

Attention, cette révélation va sûrement briser des vies sur son passage mais il faut que le monde soit au courant : il est tout à fait possible d’être agressée sexuellement par un dauphin.

Ça peut être encore pire. Sachez qu’il est également possible que votre famille ait à expliquer au monde que vous avez été molestée et tuée par un dauphin.

Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu’un dauphin est remarquablement plus puissant qu’un humain, et que sous l’eau, on est légèrement en désavantage.

Du coup, si Flipper décide de vous utiliser comme sex toy, son enthousiasme pourrait bien vous être fatal. Il pourrait vous maintenir sous l’eau trop longtemps ou pire, vous entraîner au fond, scellant ainsi votre destin à jamais.

Et si vous ne me croyez pas, sachez qu’une petite recherche sur YouTube avec les bons mots clés vous apportera la preuve de ce que je raconte.

Je suis gentille alors je ne vous mets pas les vidéos ici (on est sur un site propre et respectable, nom de dieu) mais si vraiment ça vous intrigue, libre à vous de pousser le traumatisme encore plus loin.

« Kikoo je vais manger ta kilotte ! »

Alors la prochaine fois que vous rendrez visite à votre petite cousine, rendez-lui service, arrachez tous les posters de dauphins qui couvrent les murs de sa chambre, jetez son collier préféré so #mermaidcore, brûlez son cahier de texte et son journal intime et embrochez sa peluche Flipper : c’est pour son bien.

Pour en apprendre plus sur le comportement violent des dauphins, et histoire de dire que vous avez des sources un peu solides, je vous invite à lire notamment cet article de Libération sur la vie pas si rose des dauphins dans le grand bleu.

Si avec tout ça vous n’êtes pas convaincu•es, je ne peux plus rien faire pour vous à part vous souhaiter de ne jamais croiser la route de cet adorable cétacé.

