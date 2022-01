Glissante découverte : les dauphines aussi aiment se titiller le clito, ces coquines

Comme chez les humains, l’existence et l’emplacement du clito des femelles dauphins a mis un bail à être identifié. Une récente étude montre pourtant que ces mammifères marins ont un clitoris si large qu’il leur procurerait autant de plaisir que le nôtre !

On a du mal à s’imaginer Flipper le dauphin se stimuler le clito contre un rocher, mais une récente étude démontre que les organes sexuels des dauphins ne servent pas seulement à la procréation… ils sont aussi là pour plaisir !

C’est notamment le cas pour les femelles dauphins qui auraient une vulve étonnamment similaire à celle des humaines, et dont « le clitoris présente de nombreuses caractéristiques qui suggèrent qu’il a pour fonction de procurer du plaisir aux femelles », selon Patricia Brennan, professeure adjointe de biologie au Mount Holyoke College et autrice principale de l’étude.

Pourquoi on l’apprend seulement maintenant ?

Les dauphins font partie des mammifères qui ont la capacité de ken… simplement pour prendre leur pied.

Les dauphins, ces gros pervers ?

On les imagine sauter joyeusement au-dessus de l’eau devant un coucher de soleil ou siffler à l’unisson en faisant la course avec un voilier, mais les dauphins ne sont pas si innocents que ça. Dans leurs moments les plus sombres, ils s’adonnent au viol collectif et peuvent sexuellement agresser des humains…

Plus innocemment, les dauphins font partie des mammifères qui ont la capacité de ken… simplement pour prendre leur pied. Si les chercheurs savaient déjà que ces animaux avaient des rapports sexuels pour se reproduire mais aussi pour solidifier les liens sociaux, peu d’études démontraient leur possibilité à prendre du plaisir, surtout à l’aide de ce bon vieil allié, le clitoris !

« La théorie du plaisir chez les dauphins est étayée par le fait que leur vagin est situé à un endroit qui rendrait la stimulation coïtale presque inévitable. De plus, ces animaux ont des rapports sexuels toute l’année, même lorsqu’ils ne peuvent pas concevoir ; on les a même vus se palper les parties génitales avec leurs nageoires et leurs museaux. »

Les dauphins se paluchent, donc.

D’après ces nouvelles trouvailles, l’organe sexuel de la femelle du grand dauphin serait enveloppé d’un capuchon qui se plisse avec l’âge et peut provoquer « l’engorgement de l’extrémité de la vulve par le sang lorsqu’elle est excitée. »

Le clito des dauphins seraient rempli de relais nerveux recouverts d’une fine peau très sensible et renfermerait « des structures sensorielles appelées «corpuscules génitaux» similaires au pénis ou au clitoris humain et dont la fonction est de procurer du plaisir. »

Les mammifères matins ne sont pas les seuls à s’astiquer ou à niquer juste pour le fun.

Le plaisir féminin, zappé même chez les animaux

Patricia Brennan a remarqué que jusqu’ici, personne n’avait examiné l’appareil génital des dauphins sous le prisme du plaisir pour voir s’il fonctionnait comme celui des humains… Ça vous rappelle quelque chose ? Même si ça bouge un peu, le clitoris et le plaisir sexuel féminin ont longtemps été les grands oubliés des recherches scientifiques. Pour preuve, « le clitoris humain n’a pas été entièrement décrit avant les années 1990 » !

La journaliste Sarah Barmak, autrice de Jouir, en quête de l’orgasme féminin le faisait d’ailleurs remarquer auprès du magazine Usbek et Rica, qui précise dans son article qu’il a fallu « attendre une étude de 2009 pour qu’on ait la preuve que le clitoris ne se réduisait pas à un petit bouton visible de l’extérieur » :

« Le clitoris a été oublié car il ne correspondait pas à notre représentation de la sexualité féminine. »

Les dauphins souffrent-ils aussi de ce biais ?

Notons également que les mammifères matins ne sont pas les seuls êtres à s’astiquer ou à niquer juste pour le fun. Les lions qui s’enculent à longueur de temps, les mouches qui jouissent ou encore les tortues qui gémissent de plaisir sous leurs carapaces prouvent bien que les animaux ne sont pas si différents que nous, côté cul !

En tout cas, la chercheuse co-autrice de l’étude espère que ces résultats, même s’ils ne concernent que les dauphins, nous aideront à mieux comprendre la vie sexuelle des humains et des animaux en général :

« Cette négligence dans l’étude de la sexualité féminine nous a laissé une image incomplète de la véritable nature des comportements sexuels. Étudier et comprendre les comportements sexuels dans la nature est une partie fondamentale de la compréhension de l’expérience animale et pourrait même avoir des applications médicales importantes à l’avenir. »

Et si les dauphins allaient nous aider à en savoir plus sur notre plaisir ?

Crédits photos : Taryn Elliott et Pixabay (Pexels)