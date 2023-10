Après l’attentat d’Arras, comment en parler aux enfants ?

Après le tragique attentat qui a touché le lycée Gambetta-Carnot à Arras, où un professeur a été assassiné, de nombreux enfants sont traumatisés. L’heure est également au moment où il faut expliquer cet événement aux tout-petits, qui peuvent être amenés à poser des questions pour comprendre cette actualité.

Pour l’occasion, nos confrères de Libération sont allés à la rencontre d’Emmanuelle Piquet, thérapeute, qui reçoit régulièrement en consultation des enfants et des adolescents ayant traversé des épisodes traumatiques. Elle est autrice de plusieurs ouvrages sur le harcèlement scolaire.

Dans les colonnes du journal, elle explique comment les parents peuvent mieux répondre à toutes les questions de leurs enfants. À commencer par laisser les enfants aborder le sujet, et non pas l’inverse. Si les enfants évoquent leur peur, la thérapeute préconise aux parents de ne pas nier leurs émotions :

« En tant que parent, il faut avoir l’honnêteté d’avouer son impuissance. Si on dit à un enfant : ‘Tu as raison de ressentir cela et la seule chose que je puisse faire pour l’instant, c’est un câlin’ c’est déjà plus rassurant que de vouloir faire croire que tout ira mieux demain. On n’en sait rien. Si le parent baisse la garde et dit « moi aussi, j’ai un petit peu peur », cela se transforme souvent en courage, car étouffer une émotion, c’est la faire grossir. Une peur se transforme en angoisse, quand on la cache ».

Emmanuelle Piquet