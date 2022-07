La tresse de lit pour les bébés : ok c’est joli, mais c’est un grand non

Les tresses de lit pour bébés fleurissent un peu partout. Mais à l’instar des tours de lit plus classiques, elles sont tout aussi peu recommandées.

Elles sont partout. Dans les story Instagram des influenceurs et influenceuses qui ont des mômes, dans les magasins de puériculture, en tuto YouTube pour les fabriquer soi-même…

Et pourtant, elles sont dangereuses pour les bébés, et il ne faudrait pas les utiliser.

Les tresses de lit et le risque d’étouffement

Les tresses de lit, ces jolis objets de déco qui font le tour des berceaux pour éviter que l’enfant ne se cogne aux barreaux, remportent beaucoup de succès ces dernières années.

Si elles sont acceptables, d’un point de vue sécurité, dans les lits des grands enfants (pas avant 3 ans) elles peuvent être dangereuses, voire mortelles pour les plus petits.

En effet, tout comme les tours de lit, ces panneaux de tissus qui s’accrochent aux barreaux du lit pour éviter que les petits héritiers ne se coincent les jambes et les bras, les tresses de lit peuvent provoquer des étouffements, si l’enfant se retrouve coincé dessous et qu’il n’arrive pas à s’en dégager.

Dans une étude américaine, publiée en 2015 dans le Journal of Pediatrics, il avait été prouvé que les tours de lit exposaient davantage les bébés à la mortalité infantile, et qu’ils encouraient un risque de suffocation et d’asphyxie produite par la présence d’un obstacle devant les voies respiratoires.

Avec les tresses de lit, c’est la même chose.

Lit des bébés : que le strict minimum

Pour faire simple, un bébé, pour dormir de façon sécurisée, n’a pas besoin de grand-chose dans son lit : un matelas ferme et une gigoteuse adaptée à sa taille, tout en étant couché sur le dos. Voilà, c’est tout. Pas de couette, pas de coussin, pas de couverture, pas de tour de lit, de tresse de lit, de ciel de lit, de cale-bébé, de multiples peluches et d’une PS5 dernier modèle.

Tout le reste est superflu et peut s’avérer être dangereux.

Si vous avez quand même envie de craquer votre livret A et d’acheter ce bel objet, vous pouvez aussi l’utiliser autrement : le long d’un mur pour définir l’espace de jeux, autour du tapis d’éveil (puisque la surveillance de la part des parents ou des responsables du bébé est faisable pendant les moments où le précieux héritier est dessus), ou même en écharpe, si vous aimez bien avoir un gros machin autour du cou (chacun fait bien ce qu’il ou elle veut en matière de style vestimentaire).

Mais dans tous les cas, autour du lit, c’est franchement pas recommandé.

À lire aussi : Le lit cododo : indispensable de la puériculture ou gadget chéros ?

Crédit photo image de une : Enrique Hoyos