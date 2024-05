À partir de quel âge la génération Z considère qu’une personne est vieille ?

Selon une étude américaine, la génération Z et les baby-boomers ont des points de vue bien opposés sur l’âge auquel débute la vieillesse.

Cinquante ? Soixante ? Pour une étude récente commandée par l’organisme américain de santé Wellsoon et la société de soins Practice Plus Group, des chercheurs ont interrogé 2 000 adultes de différentes générations, en particulier ceux issus de la génération Z, nés entre 1997 et 2012, et les baby-boomers, nés entre 1946 et 1964, afin de déterminer à partir de quel âge ces derniers se sentent « vieux ».

Pour les baby-boomer, « 60 ans est le nouveau 40 ans »

Selon les résultats, pour les moins de 27 ans, la vieillesse s’installe véritablement vers la fin de la cinquantaine. D’un autre côté, les baby-boomers, eux, croient le contraire. Selon les résultats de l’étude, deux tiers d’entre eux estiment se sentir bien plus jeunes qu’ils ne le sont, arguant que 60 ans est le nouveau 40 ans. Certains attribuent à leur mode de vie actif le maintien de leur esprit de jeunesse.

Par ailleurs, les données indiquent que les baby-boomers sont la génération la plus active. Ils passent en moyenne quatre heures de plus à l’extérieur en dehors des heures de travail par rapport à leurs homologues jeunes adultes et millennials. Encore selon l’étude, 56% des baby-boomers ont déclaré consacrer du temps à faire de l’exercice, contre seulement 39% des Gen-Z.

De plus, les baby-boomers sont plus susceptibles de voyager et d’explorer de nouvelles parties du monde. Des possibilités surement dues à leurs carrières bien entamée et leurs revenus plus stables que ceux des plus jeunes.

Une Gen Z fatiguée

Des résultats qui ne sont pas si étonnants, puisque la gen-Z a des préoccupations autres : « Près de la moitié des jeunes déclarent qu’être trop occupés au travail et trop fatigués les empêche d’être plus actifs », a déclaré un porte-parole de Wellsoon dans un communiqué de presse.

Néanmoins, 37% des baby-boomers participant à l’étude ont admis qu’ils seraient plus actifs s’ils n’avaient pas de problèmes de santé persistants et de douleurs articulaires chroniques. Cependant, ils ont également noté qu’ils ont ainsi appris à mieux apprécier leur corps. Pour 80 % d’entre eux, vers de 38 ans, l’âge auquel ils ont développé une plus grande appréciation de la capacité de leur corps à fonctionner. Mieux vaut tard que jamais.