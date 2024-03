Taos Amrouche : qui est l’artiste kabyle du doodle du jour ?

Ce lundi 4 mars, la Kabylie est à l’honneur sur le célèbre moteur de recherche. Google rend hommage à l’écrivaine et chanteuse berbère Taos Amrouche. Zoom sur une figure incontournable de la culture algérienne.

Un dessin d’elle, arborant des bijoux d’or et de corail. En un coup d’œil, on reconnaît l’esthétique berbère en lançant Google ce lundi 4 mars. Et pour cause : le moteur de recherche se fait le chantre de Taos Amrouche, une artiste algérienne polyvalente ayant participé à populariser la culture kabyle, de son folklore à ses chants et sa littérature.

Écrivaine et chanteuse amazigh

Le doodle du jour rend hommage à Taos Amrouche, chanteuse, autrice et folkloriste française kabyle qui a rendu la culture et la littérature berbères plus accessibles. C’est aussi l’une des premières femmes algériennes à avoir publié un roman.

Telle est la présentation par Google de Taous Amrouche. Née le 4 mars 1913 à Tunis (il y a 111 ans jour pour jour) cette artiste d’expression française est une figure de proue de la culture amazigh, qu’elle a participé à rendre plus visible, notamment avec ses chants en français.

Taos Amrouche

Son œuvre littéraire est devenue un lieu privilégié de transmission, en puisant dans les contes oraux et les chants kabyles. Toute l’œuvre de Taous Amrouche est également le témoin de son expérience en tant que femme. Sa musique a fait le tour du monde, en passant par exemple à Dakar au Sénégal en 1966. Elle a également participé à la création de l’Académie berbère de Paris la même année. Son œuvre est le témoin d’une culture millénaire riche.

