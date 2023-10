Pourquoi on se réjouit que France Gall soit l’égérie du Doodle Google d’aujourd’hui

Le Doogle de Google d’aujourd’hui a retenu notre attention. Il rend hommage à l’une des plus belles voix de la chanson française, France Gall. Retour sur le parcours d’une étoile qui n’a jamais cessé de briller malgré de nombreuses épreuves.

Aujourd’hui, Google rend hommage à l’une des voix les plus emblématiques de la chanson française, France Gall. Décédée le 7 janvier 2018 à Paris des suites d’un cancer, France Gall aurait eu 76 ans ce 9 octobre 2023. Avec un Doodle dédié, la toile s’illumine pour commémorer une artiste qui continue de nous enchanter, génération après génération.

Révélée à 16 ans avec l’Eurovision

Née le 9 octobre 1947, France Gall (de son vrai nom Isabelle Geneviève Marie Anne Gall) a baigné dans l’univers de la musique dès son plus jeune âge, étant la fille de l’auteur-compositeur-interprète français, Robert Gall.

Sa carrière musicale a débuté dès l’âge de 17 ans en remportant le Concours de l’Eurovision de la chanson en 1965. Elle y a interprété l’indémodable « Poupée de cire, poupée de son », écrite par Serge Gainsbourg. C’est avec son carré peroxydé et son air juvénile que la chanteuse s’est révélée au grand public.

https://www.youtube.com/watch?v=7cv9NIzGmSI

L’épisode des « sucettes » et l’ombre de Gainsbourg

Dans sa mini BD en ligne, l’illustratrice Cécile Cée raconte comment le chanteur avait alors abusé de la candeur de la jeune étoile montante, en composant pour elle « Les Sucettes » en 1967.

Il l’avait incitée à l’interpréter à la télévision, alors que France Gall était persuadée que le titre faisait référence aux friandises qu’elle achetait pendant son enfance en Normandie. « Et là, j’apprends qu’il y a tout un truc là-dessus, c’était horrible, horrible ! Ça a changé mon rapport aux garçons », raconte-t-elle au Parisien.

https://www.youtube.com/watch?v=-6VLhNF6zRE

Une icône engagée

Au fil des années, France Gall a construit un répertoire de titres dont on ne saurait dire lequel est le plus culte, entre « Ella, elle l’a », « Sacré Charlemagne », en passant par « Babacar » ou encore « Résiste ». Elle a collaboré avec des paroliers et des compositeurs renommés, à commencer par Michel Berger, avec qui elle a formé un duo sur le plan professionnel et personnel. Leur collaboration a donné naissance à des titres emblématiques tels que « Ella, elle l’a » et « Résiste ».

La sensibilité artistique de France Gall a également trouvé écho dans son engagement social. Impliquée dans plusieurs voyages humanitaires, la star s’est notamment rendue au Sénégal où elle a notamment financé les études d’un petit garçon, à l’origine du titre Babacar.

France Gall en 1965 // Source : Creative commons

Un retour en 2015 pour la comédie musicale résiste

Malgré toute la lumière que dégageait France Gall, une série de drames a marqué la fin de sa vie. En 1992, Michel Berger meurt d’une crise cardiaque. Quelques années plus tard, sa fille Pauline est emportée par la mucoviscidose. « À la disparition de Michel, j’ai eu envie de continuer à chanter. À la disparition de Pauline, j’ai eu envie de me taire », déclarait-elle à Paris Match en 2012.

Après avoir cessé de se produire, l’artiste est revenue sur scène pour la comédie musicale Résiste qui rendait hommage aux chansons de Michel Berger. Le spectacle a fait la tournée de grandes salles à travers la France entre 2015 et 2016.

On ne peut que se réjouir que le moteur de recherches ait choisi de dédier ce 9 octobre à une icône féminine qui continue de nous ravir et nous inspirer.