Qui est Skia, nouvelle rappeuse à suivre de très près ?

Figure de la scène rap féministe française, la jeune recrue de l’écurie Because a dévoilé le 7 avril un opus de neuf titres, où dialoguent prods léchées et textes cathartiques. À écouter sans modération.

Nommée « Artiste Révélations Amazon » en 2022, la chanteuse et rappeuse Skia revient avec « Comme si j’avais » (Because Music et Moonchild Records), second EP mélancolique et percutant. Sa plume aiguisée et son flow franc, à la frontière de la pop, ont déjà accompagné des artistes comme Ash Kidd, Luv Resval ou encore Bekar. Avec ce deuxième EP, la jeune femme, originaire du Limousin, offre un EP à vif où s’entremêlent des thèmes aussi intimes que la famille, la santé mentale, les sentiments d’impuissance et de douleur face à un proche traversé de pensées noires, la détermination à se faire une place dans le paysage rap, les peines de cœur et la résilience…

Le nouveau clip de Devant ta porte, issu du nouvel EP de Skia « Comme si j’avais »

Un premier single sorti en janvier

La jeune femme s’est fait connaître par ses freestyles incisifs et son premier EP tout en nuance, intitulé « Sensible », sorti en 2022. Prolifique, Skia est revenue sur le devant de la scène dès janvier 2023, avec le titre clipé Résurrection, sorte de teasing de son deuxième opus sorti le 7 avril. Le morceau, d’une sincérité poétique, prône le retour de l’espoir en dépit des combats du quotidien.

« J’crois au mental, pas en la chance » rappe la jeune femme. Car à tout juste 27 ans, Skia alterne entre son job alimentaire et ses sessions d’écriture, sait où elle va et n’hésite pas à s’entourer. Resurrection en est la preuve : Produit par Mounir Maarouf, son acolyte de toujours, et Blaise Keys, (qui ont collaboré avec plusieurs gros noms de la scène musicale comme Bosh, Manal, Vitaa, Nneka, Damso, Niska, Sean Paul ou encore Kalash), le titre est accompagné d’un clip réalisé par Black Anouar (Kaaris, Luv Resval, Youssoupha, Frenetik, Koba La D…).

Avant-goût parfait de l’opus, Resurrection est à la hauteur de ce qui suit dans « Comme si j’avais » : un condensé de prods ultra quali, de mélodies intimes et de textes frontaux, toujours justes. Mentions spéciales pour Olala (feat. Tey), seul duo de l’opus, dansant et complice, et Elle Danse, bouleversant cri de détresse et d’amour, en quasi piano voix. Une jeune artiste prometteuse, à découvrir de toute urgence.