Qui est Zoé Clausure, qui représentera la France à l’Eurovision Junior ?

Après avoir brillé dans The Voice Kids et assuré des prestations remarquées auprès d’artistes comme Amir, Yseult ou Lou, Zoé Clausure sera sur la scène du plus grand concours de chansons au monde. On vous révèle tout ce qu’il faut savoir sur une jeune artiste en herbe, promise à un bel avenir.

Du haut de ses treize ans, elle portera les couleurs de la France à l’Eurovision Junior 2023 face à des dizaines de millions de spectateurs.

La jeune chanteuse Zoé Clauzure rapportera peut-être une seconde victoire à la France en deux ans, après le triomphe de Lissandro, qui avait su convaincre en interprétant sa chanson « Oh Maman ». De la musique en passant par son engagement contre le harcèlement scolaire, zoom sur le parcours atypique d’une jeune étoile montante passionnée de piano et de chant.

Repérée dans The Voice Kids

Elle sera sur la scène du Palais Nikaïa à Nice le 26 novembre, aux côtés d’autres artistes âgés de 9 et 14 ans. Lors de la conférence de presse de l’Eurovision Junior 2023 ce mercredi 27 septembre, la jeune chanteuse originaire de Montrouge n’a pas dissimulé son engouement, comme le rapporte BFMTV : « Je suis hyper contente, j’ai hâte qu’on soit sur scène, que je représente la France, j’ai vraiment hâte hâte hâte ». Le chaudron de la musique, Zoé Clausure est tombée dedans très tôt, comme elle l’a expliqué :

« Je regardais l’Eurovision, version adulte et enfant, depuis toute petite. C’est un véritable rêve. J’ai chanté avant de parler, vous pouvez demander à ma mère. Puis, j’ai pris des cours de piano-chant dès l’âge de 6 ans. »

Malgré son enthousiasme, ce n’est pas la première fois que la jeune artiste en herbe montera sur une scène aussi prestigieuse. Elle faisait déjà partie des favoris de The Voice Kids en 2020. Sa voix lui avait permis de rejoindre l’équipe de Soprano et de se hisser jusqu’en demi-finale, lui ouvrant au passage de nouvelles portes. On a déjà pu l’écouter sur scène avec Amir au Zénith de Caen, en duo avec Yseult à Saint-Lô et même en première partie de Lou à la Cigale de Paris.

Dans les colonnes du Parisien, Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l’Eurovision a expliqué que le choix de cette jeune candidate ne relevait pas du hasard : « On l’avait repérée depuis un moment. » confie-t-elle. « On a estimé qu’elle est prête, d’autant plus que là on est sur une scène vue par 33 millions de téléspectateurs. »

Un hymne en hommage aux enfants victimes de harcèlement scolaire

La jeune collégienne, scolarisée en 4ème avec un emploi du temps aménagé, défendra le drapeau tricolore avec le morceau pop « Cœur », qui parle de harcèlement scolaire. Lors de la conférence de presse, Zoé Clauzure a confié que ce thème n’était pas anodin pour elle :

« J’en ai moi-même souffert ainsi que du cyberharcèlement. J’espère que ce sera une petite lumière au bout du tunnel pour ceux qui en sont victimes ».

Son titre a été révélé sur YouTube il y a quelques heures :

Pour suivre l’Eurovision Junior, le rendez-vous est fixé au 26 novembre. La cérémonie sera présentée par Olivier Minne et Laury Thilleman.