Zoé Clauzure, révélée en 2020 par « The Voice Kids » a remporté le concours grâce à sa chanson « Cœur », qui parle de harcèlement scolaire.

Et de deux d’affilée ! Ce dimanche 26 novembre, Zoé Clauzure, 13 ans, a remporté le concours de l’Eurovision Junior 2023. Le concours se déroulant à domicile, à Nice, elle a ainsi battu les seize autres candidats avec sa chanson Cœur.

La jeune fille, qui avait brillé dansThe Voice Kids en 2020, a cumulé 228 points de la part du jury et des téléspectateurs. Elle a ainsi longuement devancé l’Espagne, arrivée en deuxième position avec 201 points, et l’Arménie, troisième du podium avec 180 points.

Après l’annonce des résultats, la jeune fille n’a pas caché son bonheur d’avoir remporté le concours : « Je suis très contente d’avoir gagné. Tout mon travail est récompensé, ainsi que celui de mes équipes (…) C’est une victoire pour tous », a déclaré Zoé Clauzure.

Sa chanson Cœur revient sur le harcèlement scolaire. Un message important pour elle. Lors de la conférence de presse, Zoé Clauzure avait confié que ce thème n’était pas anodin pour elle : « J’en ai moi-même souffert ainsi que du cyberharcèlement. J’espère que ce sera une petite lumière au bout du tunnel pour ceux qui en sont victimes ». Ce dimanche 26 novembre, après sa victoire elle a réitéré : « J’espère que cela va changer les esprits de ceux qui harcèlent. Je veux qu’ils comprennent que c’est nous (les harcelés) les ‘winners‘ ».

Un message d’espoir

Son engagement pour cette cause lui a d’ailleurs valu les félicitations de Gabriel Attal sur son compte X (ex Twitter) : « Avec Cœur, un titre engagé contre le harcèlement scolaire, tu as brillé et porté un message d’espoir pour beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons à travers le pays. Fier de toi. »

L’an dernier, en 2022, la France avait déjà remporté l’Eurovision Junior grâce à Lissandro et son titre Oh maman !, mais aussi en 2020 avec Valentina et sa chanson J’imagine. Ce qui fait du pays l’un des plus victorieux à ce concours.

