C’est le jour de la semaine le plus stressant au travail, selon une étude

Selon l’application de méditation Balance, le mercredi serait le pire jour de la semaine au travail, selon ses utilisateurs.

Techniquement, si l’on demande aux travailleurs quel est le pire jour de la semaine au boulot, certains pourraient nous répondre : tous. Mais selon l’application de méditation Balance, c’est bel est bien le mercredi, a repéré le média tech Korii dans un article du magazine américain Fast Company.

Un milieu de semaine trop loin du week-end

Comment l’application en est arrivée à cette conclusion ? C’est ce jour-là que le plus grand nombre d’utilisateurs s’y connectent, afin de chercher des tutos de méditation contre le stress et l’anxiété, ce qui n’est pas un « hasard » selon Leah Santa Cruz, l’une des co-responsables de la méditation chez Balance.

« Le mercredi, tout le monde est plongé dans ses tâches hebdomadaires, qu’il s’agisse de responsabilités professionnelles ou personnelles. C’est comme si vous étiez à mi-chemin, en fixant des délais. Mais le week-end est encore trop loin pour ressentir un quelconque soulagement. » Leah Santa Cruz

Selon Leah Santa Cruz, l’une des principales raisons pour lesquelles les gens sont stressés le mercredi est parce qu’ils sont occupés par trop de choses en même temps. « Essayer de jongler avec trop de choses sans déterminer ce qui doit vraiment figurer en tête de liste ne fait qu’augmenter la pression », dit la responsable. « Cependant, il est tout aussi préjudiciable de concentrer toute votre attention sur la réalisation de vos objectifs, au prix de sauter des pauses et d’ignorer les soins personnels, un facteur qui contribue énormément aux ‘soucis du mercredi’. »

Mais elle donne tout de même quelques conseils afin de mieux supporter le mercredi. Tout d’abord, identifier trois priorités : « qu’est-ce qui est le plus important et aura le plus d’impact dans votre vie en ce moment ? Il peut s’agir de passer du temps avec vos enfants, de terminer un grand projet au travail ou de préparer un prochain voyage. » Mais aussi, adopter une mentalité de « célébration » en débarquant au bureau le mercredi : « Mélangez un peu de pleine conscience et d’action positive dans votre routine quotidienne. Cela fait toute la différence pour garder ces ‘soucis du mercredi’ sous contrôle. » Il n’y a plus qu’à.

