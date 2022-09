6 marques de maquillage clean à découvrir à la rentrée

Formules minimalistes, ingrédients bons pour la peau, packagings respectueux de l’environnement… Les marques de maquillage clean ont tout pour plaire ! En voici six à découvrir dès maintenant.

Grâce à ses promesses de transparence, d’efficacité et de bon sens, la Clean Beauty a le vent en poupe. Produits pour le soin de la peau, des cheveux et même maquillage, ce mouvement pour une routine beauté plus « saine » a bien l’intention de révolutionner le contenu de nos placards de salle de bains. Et pourquoi pas ?

Précisons tout de même que, contrairement aux labels, aux certifications ou encore à d’autres mouvements comme la Slow Cosmétique, la notion de Clean Beauty n’a pas de définition officielle : les marques qui s’en réclament ne répondent à aucun cahier des charges précis si ce n’est à leurs convictions personnelles, il est donc important de faire ses propres recherches avant de se lancer, car toutes n’ont pas les mêmes standards et engagements.

Pour vous aider à vous y retrouver, on a déniché pour vous les six marques de maquillage clean les plus désirables du moment. On vous prévient : coup de cœur garanti !

Le maquillage clean d’Oh My Cream Skincare

Suite au succès de sa marque propre de produits pour le soin de la peau, lancée en grande pompe fin 2017, le retailer spécialiste de la beauté clean Oh My Cream propose depuis quelques mois une gamme courte d’essentiels : un mascara, une poudre bronzante, un blush (3 teintes), un fond de teint (5 teintes), un anti-cernes (5 teintes) pour sublimer son teint et son regard en deux coups de pinceau.

Formulés à partir de pigments 100 % minéraux et en accord avec la charte d’ingrédients propre à la marque (sans silicones volatiles, parabènes, MIT, BHT etc.), les produits sont non-comédogènes et ont été testés dermatologiquement et ophtalmologiquement.

À tester chez Oh My Cream Skincare : le Blush poudre (28€) effet peau de pêche qui glisse sur la peau et donne un résultat très naturel.

Le maquillage clean et made in France de Pace

Pace, c’est le « rythme » en anglais, mais aussi la contraction de Pauline et Alice, les prénoms des deux fondatrices de la marque, amies depuis l’école primaire. Partant du constat commun que l’efficacité de leur rituel de soin visage était altérée par l’utilisation du maquillage conventionnel, elles ont décidé de créer leurs propres produits, plus clean, plus simples, et présentant de vraies vertus pour la peau.

Les formules du mascara, de la poudre et du baume teinté pour les lèvres affichent un taux de naturalité de 99,1% à 100%, et les packagings ont été pensés dans une démarche d’écoresponsabilité nécessaire : les étuis sont recyclés, certifiés FSC et imprimés à l’encre végétale.

À tester chez Pace : le Mascara universel (28€) qui allonge et donne du volume aux cils tout en les bichonnant grâce à un cocktail d’huiles de ricin, d’olive et d’hibiscus.

Le maquillage clean et soin de Pomponne

Lancée par deux docteurs en pharmacie, Pomponne est une marque de maquillage fabriqué en France, à la fois green et clean, et sans compromis sur la performance et la tenue. Le rouge à lèvres, premier produit développé par les deux entrepreneuses, allie pigments et actifs soin pour colorer les lèvres tout en assurant un confort optimal tout au long de la journée.

La charte de formulation de la marque, que ses créatrices estiment « ultrarigoureuse », exclut (entre autres) les silicones, les parabènes, les huiles minérales et le phénoxyéthanol.

À tester chez Pomponne : le Rouge à lèvres hydratant (26€), disponible en dix-huit teintes de la plus discrète à la plus flash, qui maquille les lèvres sans les assécher grâce à une formule riche en beurres végétaux et en aloe vera.

Le maquillage clean et minimaliste d’Ere Perez

Ere Perez, du nom de sa fondatrice, fait partie des pionnières du maquillage clean. Lancée en 2002, elle propose une large gamme de produits pour le teint, les yeux et les lèvres aux formules minimalistes infusées d’actifs issus de super-ingrédients et de plantes reconnus pour leurs bénéfices « belle peau » comme la baie d’açaï, l’aloe vera, l’avoine, le calendula, l’avocat ou encore la betterave.

Engagée pour l’environnement, la marque australienne propose des recharges pour un grand nombre de ses références, utilise du plastique recyclé ou des matériaux recyclables à l’infini pour ses packagings, et est certifiée « neutre en carbone » depuis 2016.

À tester chez Ere Perez : formulé sans silicones, le fond de teint crème Oat Milk Foundation (42€), disponible en huit teintes, offre une couvrance moyenne tout en ayant un rendu lumineux très naturel sur la peau.

Le maquillage clean de Kosas

Depuis son lancement en 2015, Kosas nous rappelle jour après jour que le maquillage clean peut être aussi performant et fun que le maquillage conventionnel. Pensée pour les peaux sensibles, la marque d’origine américaine propose un grand nombre de références qui vont du fond de teint au gel teinté pour les sourcils, en passant par la poudre de soleil et le brillant à lèvres.

Pour ses formules, elle a fait le choix de bannir (entre autres) les parabènes, le diméthicone, le pétrolatum, le phénoxyéthanol et les phthalates, et de miser sur des ingrédients reconnus dans l’univers du skincare comme la niacinamide, les peptides, l’huile de jojoba, le squalane ou encore le beurre de karité.

À tester chez Kosas : produit star de la marque, le correcteur anti-cernes Revealer (31€) permet de masquer les cernes et les petites imperfections tout en améliorant la qualité de la peau grâce une formule riche en actifs soin comme la caféine, l’arnica, la provitamine B5 et l’acide hyaluronique. Et pour que toutes les carnations puissent profiter de sa texture crémeuse et de sa couvrance parfaite, il existe en vingt-huit teintes de la plus claire à la plus foncée.

Le maquillage clean et sensoriel de Manasi 7

@officialmanasi7

Manasi 7, fondée par la maquilleuse professionnelle d’origine suédoise Susanne Manasi, propose une gamme d’essentiels multiusages, qui peuvent être utilisés seuls mais aussi être mélangés pour répondre à toutes les envies et créer de nombreux looks.

Niveau formules, elles sont composées de beurres, de cires, de poudres et d’huiles soigneusement sélectionnés, issus de végétaux récoltés à l’état sauvage ou certifiés biologiques, et des pigments de couleur naturels de première qualité. L’huile de palme, l’huile minérale et les silicones font partie de la longue liste d’ingrédients qu’on ne trouvera jamais dans un produit Manasi 7.

À tester chez Manasi 7 : le fard crème All Over Color (39€), disponible en dix-neuf teintes inspirées de la nature, permet de maquiller les joues, les lèvres et les paupières en un seul geste. Sa texture fondante glisse sur la peau et offre un résultat très lumineux.

À lire aussi : 10 produits de beauté pas chers qui font aussi bien le taff que leurs homologues hors de prix

Crédit photo image de Une : Venus_HD sur Pexels