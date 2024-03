Iris Apfel : les 3 conseils style à retenir de l’icône de mode, décédée à 102 ans (et demi !)

Le 1er mars 2024, l’architecte d’intérieur et icône de mode centenaire Iris Apfel s’est éteinte, le lendemain de la publication sur son compte Instagram (suivi par 3,1 million de personnes !) d’une photo d’elle pour célébrer ses 102 ans et demi. Une icône jusqu’au bout, qu’on peut commémorer avec trois citations qui peuvent servir de conseil pour mener sa vie avec style.

En bonne icône de mode jusqu’au bout, Iris Apfel est décédée durant la fashion week. La grande architecte d’intérieur a rendu son dernier souffle le 1er mars 2024, laissant derrière des générations de personnes inspirées par son sens du style, de mélange des couleurs, des imprimés et des volumes.

Qui était Iris Apfel, l’architecte d’intérieur préférée de la mode ?

Iris Barrel née le 29 août 1921 à New York, d’un père qui possède une entreprise de verre et de miroir, et d’une mère qui détient une boutique de mode. Elle étudie l’histoire de l’art, avant de commencer à travailler pour le magazine Women’s Wear Daily, puis d’assister un designer d’intérieur ainsi qu’un illustrateur. Après avoir épousé en 1948 Carl Apfel, elle lance avec lui une entreprise de textile pour laquelle il voyage à travers le monde. C’est ce qui lui donne l’occasion de chiner à travers le monde des bijoux et des vêtements flamboyants qui font d’elle l’icône de mode qu’on a retenue.

En plus de ses propres looks, Iris Apfel était aussi connue comme designer d’intérieur et restauratrice. Elle a également travaillé comme décoratrice de la Maison-Blanche pour plusieurs présidents.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans les années 2010, elle devient égérie de plusieurs marques, intrigant de nouvelles générations par ses tenues qui mélangent toujours plus de matières, de couleurs, de motifs, et d’imposants bijoux. On peut d’ailleurs apprendre à mieux la connaître à travers le documentaire IRIS, réalisé par Albert Maysles et sorti en 2015. Mais la même année, elle perd son mari quelques jours avant qu’il ne fête ses 101 ans. Le 1er mars 2024, c’est à son tour à elle de s’éteindre, le lendemain de la publication sur son compte Instagram (suivi par 3,1 million de personnes !) d’une photo d’elle pour célébrer ses 102 ans et demi.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les 3 conseils mode et pour la vie à retenir d’Iris Apfel

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans le documentaire IRIS, l’icône de mode centenaire déclare notamment : « La vie peut être grise et fade, alors autant s’amuser quand on s’habille. » Cela peut sembler anodin dit comme ça, mais oui, la vie est clairement trop courte pour ne porter ses vêtements préférés que pour les grandes occasions. Et même si on vit longtemps, ça fera toujours plein de looks pour marquer les esprits, et surtout se faire plaisir à soi. Soyons les propres paillettes et couleurs qu’on veut voir dans nos vies.

Dans ce même documentaire culte, Iris Apfel explique aussi :

« Je ne suis pas jolie, je ne le serais jamais, et je ne le vis pas mal. Je pense que cela fonctionne pour moi parce que, quand on est quelqu’un comme moi, on a besoin de développer autre chose, d’apprendre, de faire, alors on devient plus intéressant. On grandit en se débrouillant avec ça. Si bien que je ne me soucie pas du joli. Peut-être que le monde entier est contre moi à ce sujet, mais je m’en fiche. »

Sans juger de sa propre beauté ou non, on peut surtout en retenir l’importance de cultiver sa soif d’apprendre, qui nous rend forcément plus intéressant·e, aux yeux des autres peut-être, mais surtout pour soi-même, et c’est bien là le plus épanouissant.

Une leçon que l’on peut mettre en lien avec le troisième conseil clé d’Iris Apfel, qu’on doit en réalité à son neveu, et partagé sous la forme d’anecdote lors d’une table-ronde au Metropolitan Museum of Art en 2012 sur le jeunisme dans la mode avec Tavi Gevinson :

« Trouver qui vous êtes, c’est comme s’allonger sur le divan d’un psy, mais avec personne pour vous aider. Vraiment, ce n’est pas facile. J’en parlais avec mon neveu ce matin, et il m’a lâché l’un des meilleurs aphorismes que j’ai pu entendre depuis des années : “Le style personnel c’est de la curiosité envers soi-même.” »

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.