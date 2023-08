Geneviève de Fontenay, l’ex-patronne de Miss France, est décédée à 90 ans

Mardi 1er août au soir, l’ancienne dirigeante emblématique du Comité Miss France a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil.

« Miss Élégance 1957 n’est plus ». C’est avec ces mots que ce mercredi 2 août, Xavier de Fontenay a annoncé à TF1-LCI le décès de sa mère, Geneviève de Fontenay dans la soirée du mardi 1er août, à l’âge de 90 ans.

La « dame au chapeau », ancienne dirigeante emblématique du Comité Miss France, est morte à son domicile à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), d’un arrêt cardiaque dans son sommeil, précise-t-il.

Un emblème des concours de beauté

Bien plus que l’ancienne dirigeante du Comité Miss France, Geneviève de Fontenay était l’emblème des concours de beauté en France, ayant eu plus de 60 ans de carrière. Elle intègre le comité Miss France en 1954 comme secrétaire, puis est élue Miss Élégance en 1957, avant de devenir assistante du dirigeant du comité cinq ans plus tard.

Geneviève de Fontenay prend la tête du Comité Miss France en 1981, et défendait la tradition des reines de beauté, qui se devaient, selon elle, d’être des « ambassadrices de l’élégance et de la morale ». Et pour cause, celle qui était connue pour son franc-parler et prises de positions conservatrices a pu se montrer intransigeante envers les élues qui enfreignaient les règles.

Une intransigeance qui la poussera vers la sortie en 2010. Après de nombreuses polémiques, elle décide de quitter le Comité – alors racheté par Endemol – à cause de nombreux scandales, puis lance le concours parallèle Miss Nationale. En janvier 2016, à 83 ans, elle annonce qu’elle se retire officiellement de tous les concours de beauté.

Mais elle continuait à régulièrement faire quelques apparitions médiatiques, étant devenue au fil des décennies une personnalité populaire, connue par une bonne partie des Français.

