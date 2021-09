Iris Apfel, doyenne du style, fête ses 100 ans avec panache par une collab avec H&M

L’architecte d’intérieur devenue icône de mode désormais centenaire vient d’annoncer une collab mode avec H&M prévue pour début 2022. L’occasion de revenir sur son style aussi singulier et inspirant !

« La vie peut être grise et fade, alors autant s’amuser quand on s’habille », aime à dire la plus cool des philosophes du style, Iris Apfel. Elle prouve avec éclat depuis maintenant cent ans que le style n’a pas d’âge.

Pour fêter le centenaire (le 29 août 2021) de cette architecte d’intérieure devenue une icône de mode colorée, H&M vient d’annoncer la sortie prochaine d’une réjouissante collab.

La collab Iris Apfel x H&M débarque pour dérider la mode

Prévue pour début 2022, la collection capsule devrait rendre hommage à son style aussi singulier qu’inspirant, par des ensembles coordonnés, riches en couleurs lumineuses et imprimés fleuris, et bien sûr plein de bijoux à porter en accumulation, comme le laissent d’ores et déjà présager des premiers visuels diffusés en exclusivité par le Harper’s Bazaar américain.

Le tout dans des matières recyclées ou issues de sources durables, dans un souci de circularité.

Les meilleures conseils mode d’Iris Apfel, architecte d’intérieur de 100 ans

Vous connaissez peut-être Iris Apfel du documentaire baptisé de son prénom, réalisé par Albert Maysles et sorti en 2015, longtemps disponible sur Netflix. Cette pointure du monde de la décoration d’intérieur a su relever avec brio de nombreuses épreuves professionnelles afin de s’affirmer dans ce milieu

. C’est sans doute ce qui a contribué à ce qu’elle puisse se forger cette allure signature, à propos de laquelle elle est souvent interrogée. Elle raconte notamment dans le documentaire Iris :

« Je ne suis pas jolie, je ne le serais jamais, et je ne le vis pas mal. Je pense que cela fonctionne pour moi parce que, quand on est quelqu’un comme moi, on a besoin de développer autre chose, d’apprendre, de faire, alors on devient plus intéressant. On grandit en se débrouillant avec ça. Si bien que je ne me soucie pas du joli. Peut-être que le monde entier est contre moi à ce sujet, mais je m’en fiche. »

C’est bien parce qu’elle a toujours cherché à se cultiver, aiguiser ses goûts, affirmer sa personnalité, qu’elle a développé comme avantage collatéral cette allure devenue signature, qui tranche tellement avec celle des gens de la mode, abonnés au noir et à tirer la gueule.

Lors d’une table-ronde au Metropolitan Museum of Art en 2012 sur le jeunisme dans la mode avec Tavi Gevinson, Iris Apfel a également raconté en digne philosophe du style :

« Trouver qui vous êtes, c’est comme s’allonger sur le divan d’un psy, mais avec personne pour vous aider. Vraiment, ce n’est pas facile. J’en parlais avec mon neveu ce matin, et il m’a lâché l’un des meilleurs aphorismes que j’ai pu entendre depuis des années : “Le style personnel c’est de la curiosité envers soi-même.” »

Gageons que la collab à venir Iris Apfel x H&M, début 2022 dans une sélection de boutiques physiques et sur l’eshop du géant suédois, nous aide quand même à faire preuve de curiosité pour trouver, consolider ou enrichir son propre style.

À lire aussi : Comment TikTok accélère le jeu de dupes des tendances mode

Crédit photo : courtesy of H&M