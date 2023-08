Geneviève de Fontenay, décédée à 90 ans : 5 détails mode qui ont fait sa légende controversée

Dirigeante conservatrice du Comité Miss France de 1981 à 2015, Geneviève de Fontenay a raccroché son chapeau pour la dernière fois à l’âge de 90 ans, le mardi 1er août 2023. L’occasion de revenir sur cette icône de mode.

Après 60 ans de règne à la tête chapeautée du Comité Miss France de 1981 à 2015, Geneviève de Fontenay s’est éteinte à l’âge de 90 ans, le mardi 1er août 2023, vers 23 heures, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) d’un arrêt cardiaque dans son sommeil. C’est son fils, Xavier, qui a appris la nouvelle à TF1-LCI, détaillant qu’elle était entourée de son frère et de l’une de ses petites filles. L’enterrement de Geneviève Suzanne Marie Thérèse Mulmann aura lieu à Paris avant qu’elle ne rejoigne le caveau familial. C’est donc une légende du paysage audiovisuel français qui disparaît, mais sa silhouette reste gravée dans la mémoire collective, notamment grâce à quelques détails stylistiques inamovibles. Mais peut-être aussi symptomatiques d’une vision très conservatrice de la mode, sans compter sa transphobie.

Pourquoi Geneviève de Fontenay portait toujours un chapeau

En premier lieu, on pense évidemment aux chapeaux que ne quittait jamais Geneviève de Fontenay pour apparaître en public. Dans le podcast LA Série de Laurent Argelier, enregistrée début 2023, elle raconte comment son défunt mari, Louis Poirot dit de Fontenay l’a introduit à l’univers des concours de beauté, mais aussi aux chapeaux. D’après lui, cela permettrait à Geneviève de Fontenay d’équilibrer sa silhouette, car il trouvait sa tête trop petite pour son corps…

« A partir d’un certain âge, on ne devrait plus feter les anniversaires car c’est une année de moins qui ne reviendra pas et nous rapproche du cimetière », écrivait sur Instagram Geneviève de Fontenay au sujet de ses 90 ans, fêtés le 30 août 2022. © Capture d’écran Instagram.

Pourquoi Geneviève de Fontenay ne portait que du noir et blanc

La dame au chapeau tant associée à Miss France était également reconnaissable par son port exclusif du noir et blanc. Car cela représente selon elle le chic et le bon goût, et surtout lui permet d’éviter de succomber aux sirènes des tendances mode éphémères, et donc courir le risque de paraître vulgaire. Auprès de France Dimanche, relayée par Télé2Semaines en 2021, l’une de ses petites-filles, Adèle de Fontenay racontait qu’elle adoptait le même dress code pour bien se faire voir par cette grand-mère aux idées fixes :

« Quand elle me propose de l’accompagner à des rendez-vous, je me dois d’être impeccable. Bien habillée, idéalement en noir et blanc, avec les cheveux attachés ! C’est très important. Et pas de trous bien sûr, ce qui serait pour elle une provocation. Elle adore nous voir classes et élégantes. »

Geneviève de Fontenay dans Gala avec ses petites filles en juin 2023. © Capture d’écran Instagram.

Dans une interview croisée pour Gala en 2009 avec Karl Lagerfeld qui l’avait relookée pour l’occasion (c’était d’ailleurs leur première rencontre), ils confirmaient leur amour du noir et blanc indémodable :

« K. L. : Le noir et le blanc sont le père et la mère de toutes les couleurs. G. de F. : Exactement. On n’est jamais démodé, en noir et blanc. »

Un foulard en soie pour souligner le port de tête et gommer les marques du temps

Autre détail mode signature de Geneviève de Fontanay : un petit foulard en soie porté autour du cou. De quoi souligner le port de tête pour un supplément d’élégance, mais aussi camoufler les rides du cou. C’est pour ce même avantage collatéral que Karl Lagerfeld ne portait que des chemises boutonnées jusqu’au col bien amidonné, avec une cravate en prime pour une allure encore plus hiératique. À noter que l’ancienne papesse de Miss France en avait même tiré des produits dérivés qui stagnent encore sur Vinted (peut-être que le 100 % polyester, made in China n’inspire pas vraiment la qualité).

Karl Lagerfeld avait dessiné pour Geneviève de Fontenay sa veste préférée (noire et blanche, évidemment)

Suite au décès du grand couturier en 2019, Geneviève de Fontenay avait rappelé à plusieurs médias combien elle était fière d’une veste qu’il lui avait offerte et qu’elle ne voulait jamais quitter. Au Journal du Centre, relayé par Gala, elle confiait ainsi :

« C’était un génie de la couture. Il m’avait créé une veste pour l’élection de Miss France 2010 que je garde précieusement. C’était le digne successeur de Coco Chanel. »

Geneviève de Fontenay entourée de sa petite-fille Adèle, de son fils Xavier, et de Karl Lagerfeld. © Capture d’écran Instagram.

Le motif pois, l’autre obsession mode de Geneviève de Fontenay

Geneviève de Fontenay avec Elodie Gossuin, Miss France 2001, au Festival de Cannes. © Capture d’écran Instagram

D’après la même logique selon laquelle le noir et blanc ne se démode pas, il en va de même pour les motifs géométriques que sont les rayures, les pieds de poule, les ronds, les carrés, et les pois. C’est pourquoi on ne voyait Geneviève de Fontenay porter que ça, et quasi jamais des imprimés figuratifs (floraux, animaliers, humanoïdes) ou abstraits, qui pourraient trop vite se démoder et/ou paraître vulgaire à ses yeux. Outre Karl Lagerfeld, elle était aussi fan de Pierre Cardin, grand amoureux des cercles et des pois. Elle en portait souvent des vestes aux larges boutons ronds comme une lignée de pois, et lui avait rendu un bel hommage à sa disparition. Avec la mort de Geneviève de Fontenay, c’est donc la fin d’un cercle de mode, fait de noir et blanc. Et on ne peut que lui tirer notre chapeau.

Geneviève de Fontenay en tailleur jupe à pois et escarpins pour une balade à vélo sur l’Île de Ré. © Capture d’écran Instagram.

