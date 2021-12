Au-delà de la polémique, Ambre Andrieu (Miss Aquitaine) nous conte son amour pour son afro

Après la polémique autour de sa coiffure pendant Miss France, Ambre Andrieu aka Miss Aquitaine a pris le temps de nous parler de son rapport à ses cheveux, son afro, et le temps qu’il lui a fallu pour en prendre soin et l’aimer.

Quelque jours après la fin de Miss France et une polémique autour de sa coiffure plus tard, Ambre Andrieu va bien. Elle est heureuse d’avoir pu prendre la parole pour réagir aux inquiétudes autour du traitement de son afro sur le tournage, et raconte :

Car la jeune femme de bientôt 23 ans a eu besoin de temps pour apprécier pleinement sa chevelure, dans un monde qui lui faisait croire qu’elle ne pouvait pas l’arborer fièrement. Elle raconte à Madmoizelle son parcours capillaire.

Avec le sourire, la représentante de l’Aquitaine explique que cette polémique autour de ses cheveux a beaucoup fait rire ses proches, qui ont vu la jeune femme de bientôt 23 ans passer du désamour de son afro naturelle à la défense sans relâche de sa beauté. Elle se souvient :

C’est important de comprendre que les mamans ne sont pas toujours accompagnées dans gestion de nos cheveux, même si elles ont la même texture capillaire. À cela s’ajoute qu’on leur a répété longtemps que les cheveux frisés et crépus n’étaient pas beaux, qu’il fallait se les lisser et se les défriser à tout prix… Souvenons-nous qu’il n’y a pas si longtemps, les défrisants étaient vendus en grande surface et qu’il n’y en avait aucun à base de produits naturels ou peu agressifs !

Quand Ambre en a assez de les lisser, elle décide, lors d’un rendez-vous chez le coiffeur, de demander à se raser la tête. Tout simplement.

« Je les ai gardés rasés avec une sorte de crête pendant un an, mais on me confondait souvent avec mon grand frère… J’ai décidé de les laisser repousser, puis je suis rentrée au lycée. »

Elle laisse donc repousser ses cheveux, et choisit de les porter en tresses, avec des rajouts. Si elle porte cette coiffure protectrice, c’est principalement parce qu’elle a du mal à supporter la vue de ses cheveux au naturel. Elle détaille :

Pendant tout ce temps, mes cheveux ont poussé. Et puis, un jour, à 17 ans, j’ai eu un flash. J’étais étudiante, dans un appartement dont il fallait payer le loyer, les factures… Et je me suis dit “Bon, je vais pas dépenser 150€ par mois pour me faire tresser toute ma vie… Parce que mes cheveux, je les aurai tout ma vie ! Et je ne vais pas la passer à refuser de les regarder”. »

Comme de nombreuses femmes noires qui choisissent de porter leurs cheveux en afro, le parcours a été long pour Ambre Andrieu. Et ce, en partie à cause du regard des autres :

« J’ai mis un peu de temps à les assumer. Les gens me regardaient beaucoup ! Je suis grande, et avec mon afro, on me fixait beaucoup du regard dans la rue, dans les transports… Même au sein de ma famille, on me disait d’aller me coiffer, parce que personne n’y était habitué.

Mais je me forçais à tenir : je me disais que dans 20 ans, mes cheveux seraient encore là et qu’il fallait que je les aime, que je les assume. Je les défendais aussi bec et ongle, en affirmant qu’ils étaient beaux et que je m’aimais comme ça. Petit à petit, j’ai vu le regard des autres changer. Mes proches ont commencé à me soutenir, à me dire que c’est comme ça que je “me ressemble” le plus.

Depuis, je vois l’évolution du regard des gens. En 4 ou 5 ans, j’ai vu de plus en plus de filles laisser leurs cheveux afro au naturel, à voir ça valorisé ! »