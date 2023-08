Miss France : inclusif, vintage, sportif ou drôle, voici 3 films et émissions pour découvrir les Miss autrement

S’il est objet de controverses et de débats plus que légitimes, le concours Miss France a pour intérêt de mettre en lumière une foule de femmes inspirantes au fil des décennies. D’hier à aujourd’hui, voici notre sélection culturelle pour découvrir les Miss par le prisme du féminisme !

En plein concours dans les années 1970, en lutte contre les codes binaires de la compétition ou en voyage sur les îles dont elles sont originaires… voici les Miss comme vous ne les avez jamais vues.

À lire aussi : Geneviève de Fontenay, décédée à 90 ans : 5 détails mode qui ont fait sa légende controversée

Miss France en 1977, ça ressemblait à quoi ? Réponse dans ce reportage de l’INA

Difficile de passer à côté des vidéos de l’INA lorsqu’on est à la recherche d’archives.

Dans ce reportage diffusé le 19 janvier 1977, on suit la trajectoire de plusieurs jeunes femmes élues dans leurs régions, se rendant à Paris pour se disputer le titre de Miss France. On se retrouve plongée dans les coulisses du concours, dans une vidéo ponctuée par les interviews de différentes personnalités, parmi lesquelles Geneviève de Fontenay.

Au-delà des portraits et des anecdotes, ce document est aussi un outil d’information précieux pour comprendre comment les critères de beauté ont évolué en 46 ans.

Pour voir le reportage de l’INA sur « des jeunes filles concourant pour titre Miss France », c’est par ici.

Geneviève de Fontenay / INA

Miss : le film qui rend le concours de beauté plus inclusif

À sa sortie en 2020, Miss a conquis de nombreux spectateurs par sa sincérité, sa tendresse et sa richesse émotionnelle remarquable.

Le film suit Alex, un enfant de 9 ans navigant joyeusement entre les genres. Son rêve, c’est d’être élu Miss France.

15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance, et stagne dans une vie monotone dans laquelle iel ne s’épanouit pas… jusqu’à ce qu’une rencontre marquante réveille son rêve enfoui. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé·e par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, d’iel-même…

Les Miss n’ont peur de rien : le Koh-Lanta avec des Miss, pour un voyage surprenant qui célèbre la richesse des territoires d’Outre-mer

Un Koh-Lanta revisité à la sauce Miss, ça vous dit ?

Parmi ses programmes tous meilleurs les uns que les autres, France TV Slash propose de nous emmener à la rencontre des Miss dans un cadre éloigné des projecteurs et des podiums.

Si l’émission est la garantie de passer un moment réconfortant, divertissant et très amusant, elle revêt aussi une dimension politique importante. En effet, Les Miss n’ont peur de rien est aussi un voyage au cœur des naturelles et culturelles des Outre-mer. Chaque épisode est dédié à un territoire dont les Miss sont originaires : la Martinique, la Guyane, la Réunion et la Polynésie, et s’avère riche en informations et autres anecdotes pour mettre en lumière la richesse de lieux trop peu visibilisés en Métropole. Un tel programme est plus que bienvenu, lorsque l’on connait les ravages qu’ont subi les cheveux textures de Miss racisées.

Rendez-vous sur France TV Slash pour regarder les 4 épisodes d’environ 1h. On vous prévient : le binge watching est assuré !

Les Miss n’ont peur de rien

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.