Petit Bateau ouvre une boutique 100% seconde main, signe d’un marché qui grandit aussi vite qu’un bébé

Petit Bateau inaugure une boutique dédiée aux vêtements d’occasion pour enfant. Preuve que c’est un marché de plus en plus porteur, sur lequel les marques veulent s’imposer. Tant mieux pour le budget des parents ?

C’est une marque bien française qui séduit petits et grands depuis plusieurs générations maintenant. Et puisque les enfants ont la fâcheuse tendance à grandir trop vite, les vêtements Petit Bateau devenus trop petits peuvent facilement mériter une deuxième vie afin de faire d’autres heureux. Pour encourager ce cercle vertueux, l’enseigne vient d’ouvrir en février 2022 une boutique dédiée à la seconde main, à Saint-Julien-les-Villas, près de Troyes (où siège son usine historique).

Les fidèles de la marque savent peut-être déjà qu’elle propose depuis 2017 un service seconde main via son application « Changer Demain » (un jeu de mot avec « changer de main », j’espère que vous l’aviez !).

Depuis 2021, la griffe développe ce service en boutique physique : les clients peuvent rapporter leurs anciens vêtements contre un bon d’achat, tandis que l’enseigne s’occupe de les revendre auprès des trois corners de seconde main qu’elle a déjà déployés à travers la France.

Mais c’est la première fois que Petit Bateau ouvre une boutique dédiée aux vêtements d’occasion : 400 mètres carrés où se proposent déjà plus de 25 000 fringues pour enfants. Même si tout le monde ne vit pas forcément près de Troyes, c’est un indicateur positif de l’intérêt croissant des marques pour la mode d’occasion. Surtout sur le marché enfants, vers lequel une large partie du grand public a déjà l’habitude de se tourner pour la seconde main afin d’habiller leurs bambins sous engrais.

Le marché grandissant de la mode enfant d’occasion

Rien d’étonnant à ce que les marques s’y intéressent, quand on se penche sur l’état de l’industrie. D’après l’agence de communication Alioze, le marché français du prêt-à-porter enfants pèse 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires, soit 18% du marché de l’habillement global (des chiffres qui datent de 2018).

Les parents dépenseraient environ 700 euros par an pour habiller leur bambin. Mais ce sacré budget peut s’alléger (ou permettre d’acheter plus) en se tournant vers la seconde main.

L’achat de vêtements d’occasion deviennent d’ailleurs de plus en plus un réflexe. En 2018, seulement 16% des Françaises et Français achetaient des vêtements d’occasion régulièrement, contre 29% en 2020, d’après le média spécialisé Fashion Network.

Et on peut peut-être dire merci aux plateformes en ligne populaires comme Vinted ou LeBonCoin pour avoir participé à une telle démocratisation. Se saper en fringues d’occasion, une pratique qui n’a plus rien d’honteuse.

Les marques veulent s’imposer sur la mode enfant de seconde main

Dans le monde, le marché mode d’occasion pèserait 30 à 40 milliards de dollars (entre 25 et 34 milliards d’euros), soit 2% du secteur mode, ce qui peut paraître encore peu. Mais d’après une étude du cabinet Boston Consulting Group (BGC), le marché mondial de l’occasion augmentera probablement au cours des cinq prochaines années à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15 à 20%. Bref, ça grandit aussi vite qu’un beau bébé.

Et plutôt que de voir cette sacrée part de gâteau leur échapper, les marques s’efforcent désormais de s’y imposer. À l’instar de Petit Bateau, qui compte bien mettre les voiles sur ce lucratif marché de la mode de seconde main enfant.

