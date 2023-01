Appel à témoignage : combien vous a coûté votre mariage ?

Madmoizelle lance sa nouvelle rubrique « D’amour et d’eau fraîche » qui épluche le budget des couples mariés ou pacsés. Et vous, venez nous raconter combien votre petite sauterie vous a coûté !

Après « Règlement de comptes », notre rubrique qui vous permet d’établir et de partager votre budget mensuel, et « Quand on aime, on compte », qui épluche le budget mensuel des parents, Madmoizelle s’attaque cette fois-ci au budget des unions des couples.

« D’amour et d’eau fraîche », la nouvelle rubrique des dépenses du mariage

Vous êtes mariées ? Vous allez bientôt l’être ? Et si vous nous racontiez combien cela vous a coûté ?

Combien avez-vous dépensé pour le traiteur, le photographe, la location de la salle de réception ? Est-ce que vous avez demandé une contrepartie financière à vos invités ? Est-ce que vous étiez 200 personnes ? 30 ? Quel genre de mariage vouliez-vous ? Racontez-nous !

Pour ce faire, c’est très simple. : il suffit d’envoyer un mail à manon[@]madmoizelle.com avec en objet « D’amour et d’eau fraîche » et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre.

Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez répondre aux questions qui vous seront posées, et remplir un tout petit tableau Excel (promis, il ne fait pas flipper).

Cette rubrique ne concerne pas que le mariage, mais le pacs également, et elle bien évidement ouverte à tous les couples.

On a hâte de vous lire !

