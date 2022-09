Le Met Gala 2023 aura pour thème… Karl Lagerfeld qui aura droit à son expo mode posthume

Le Costume Institute du Met prépare une exposition rétrospective sur Karl Lagerfeld. Cette monographie sera l’occasion de revenir sur l’importance et l’influence du Kaiser de la mode, qui a dessiné de 1933 à 2019 pour les plus grandes maisons. Ce sera également le thème du Met Gala du 1er mai 2023.

Si sa véritable date de naissance pose encore question aujourd’hui, son décès le 19 février 2019 laisse pour certitude celle d’un immense vide dans le paysage mode international. C’est pour l’influence inquantifiable de Karl Lagerfeld pour toute l’industrie que la prochaine exposition du Costume Institute du Met lui sera dédié, et évidemment la soirée de Gala qui va avec.

Le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art vouera donc son exposition de printemps 2023 à celui qu’on surnommait le Kaiser de la mode. Du 5 mai au 16 juillet, « Karl Lagerfeld : A Line of Beauty » explorera son langage stylistique, ainsi que son influence, de 1933 à 2019.

L’exposition se compose de trois parties : la dimension moderniste de l’œuvre de Karl Lagerfeld, celle plus historiciste, ainsi que celle si satirique qui le caractérisait. Sa carrière aura marqué les maisons Chloé, Fendi et Chanel, évidemment, mais aussi Balmain et Patou. Cette exposition permettra peut-être aussi de souligner la grande ironie de sa vie : avoir si bien réussi chez les autres, et pourtant tant échoué à faire de sa marque éponyme un succès.

À quoi ressemblera le tapis rouge du Met Gala 2023 sur le thème de Karl Lagerfeld ?

En tout cas, le grand couturier qui a réussi à faire de sa silhouette un logo à part entière (cheveux en catogan, lunettes de soleil noires et col de chemise toujours hautement boutonné) se verra également honoré par le Met Gala 2023. Comme le veut la tradition, celui-ci se tiendra le premier lundi de mai, qui tombera le 1er cette année.

Parce qu’il avait un style si identifiable en tant qu’homme mais avec le crayon caméléon pour les maisons auprès desquelles il dessinait, difficile de savoir à quoi ressemblera le tapis rouge spécial Karl Lagerfeld. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’il regorgera sûrement d’archives et de nouvelles créations Chanel, Fendi, Chloé, Balmain, ou Patou.

